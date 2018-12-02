لماذا يقبل الناس في فصل الشتاء على شرب الزنجبيل؟

الزنجبيل يخفف من آلام الدورة الشهرية ويمنع انحباسها

يقبل الناس في فصل الشتاء على شرب الزنجبيل نظراً لما يتمتع به قدرة على تدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية ورفع حرارة وطاقة الجسم ، للتغلب على الليالي الباردة في فصل الشتاء، والزنجبيل لديه طعم لاذع حار مميز يختلف عن غيره من المشروبات العشبية، يشرب ساخناً في أغلب الحالات، ويمكن تحليته بالسكر ولكن يفضل إضافة العسل الصافي إليه فمزجه بملعقة واحدة فقط من العسل يقوي الجهاز المناعي لدى الإنسان، ويمنع الهزل والضعف العام ، كما ينشط الدورة الدموية الضعيفة ، ويمنح الإنسان الحيوية المطلوبة لأداء المهمات والنشاطات اليومية ، ويخلص الجسم من الفضلات ويحسن عملية الهضم ويطرد الغازات ، إضافة إلى فائدته العظيمة في معالجة آلام المفاصل ، وتخسيس الوزن الوزن الزائد والتخلص من السمنة ، وحرق الدهون المتكدسة في الجسم .

كما أنه يخفف من آلام الدورة الشهرية ويمنع انحباسها، كذلك يمنع المغص المعوي، ويطرد البلغم، وذو فائدة معروفة في علاج التهاب الحلق واللوزتين والتهاب القصبات والشعب الهوائية .

يحتوي الزنجبيل على عدد من المعادن والفيتامينات أهمها: الكالسيوم، الكربوهيدرات، ألياف غذائية ، الحديد ،المغنيسيوم ،المنغنيز ،البوتاسيوم ، البروتين، السيلينيوم ، الصوديوم ، فيتامين ج ، هـ وب6.

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