شرب الماء في الوقت المناسب هو المفتاح لفقدان الوزن

كلنا نعرف أن شرب الماء ضروري لأجسامنا. لإنه يرطبنا ويحافظ على صحتنا ويزيل السموم من الجسم ويساعد في تسهيل حركة الأمعاء. بنفس الطريقة ، يعد شرب الكثير من الماء ضروريًا عند محاولة التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. ولكن هل تعلم أن الوقت الذي تشرب فيه الماء قد يكون هو المفتاح لفقدان الوزن بطريقة فعالة!

الوقت المناسب!

حسب بحث جديد ، يجب أن تشرب 500 مل من الماء قبل 30 دقيقة من الوجبات الرئيسية.

لماذا التوقيت مهم؟

تقترح نظرية قديمة انك تشعر بالجوع عندما تشعر بالعطش. لذا، فإن شرب الماء قبل 30 دقيقة من الوجبة سيمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

الدراسة:

استنادا إلى النظرية السابقة، نشرت مجلة البدانة نتائج دراسة شاركت بها مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. ان شرب 500 مل من الماء قبل 30 دقيقة من وجباتهم الرئيسية ساهم في خسارتهم الوزن بفارق 1.5 كيلوغرام أكثر من مجموعة القياسية التي اتبعت نفس النظام الغذائي والتمارين الرياضية لمدة 12 أسبوعًا تقريبًا.

النتيجة:

مياه الشرب ضرورية وهذه الدراسة تثبت أن توقيت شرب الماء يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً اذا كنت ترغب في خسارة الوزن الزائد.