توبا بويوكوستن الوجه الأعلاني الجديد لشركة ديور العالية

شركة Dior الفرنسية العالمية المتخصصة في عالم الجمال والمكياج، قامت باختيار الممثلة التركية توبا بويوكوستن لتصبح الوجه الإعلاني الجديد لها.

توبا بويوكوستن المعروفة باسم لميس نجمة تركية مشهورة ومعروفة بجمالها تملك جسد نحيل ممشوق وعيون خضراء ووجه طفولي بريء،وأثبتت وجودها في الدراما التركية.

توبا بويوكوستن من أكثر الممثلات نجوميةً وشهرةً على الساحة الفنية التركية ولدت في 5 يوليو (تموز) عام 1982 بإسطنبول، وتخرجت من مدرسة دويوش الثانوية.

أكملت توبا بويوكوستن درستها في قسم تصميم الملابس والمسرح بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة بإسطنبول. بدأت العمل في مجال الإعلانات أثناء دراستها الجامعية، ودخلت مجال التمثيل بعد أن التقت بتومريس جيرتلي أوغلو Tomris Giritlioğlu.

كانت توبا متزوجة من الممثل أونور صايلاك وأُقيمت مراسم الزفاف في العاصمة الفرنسية باريس ثم أنجبت منه بنتين توأم "توبراك ومايا" وانفصلا في 5 يونيو 2017.

أجمل صور توبا المعروفة باسم لميس على انستغرام