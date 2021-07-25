أجمل صور توبا المعروفة باسم لميس على انستغرام

توبا بويوكوستن المعروفة باسم لميس نجمة تركية مشهورة ومعروفة بجمالها تملك عيون خضراء وووجه طفولي بريء، وجسد نحيل ممشوق وأثبتت وجودها في الدراما التركية، وكانت من أكثر الممثلات نجوميةً وشهرةً على الساحة الفنية التركية.

ولدت توبا بويوكستون في 5 يوليو (تموز) عام 1982 بإسطنبول. تخرجت من مدرسة دويوش الثانوية، و أكملت درستها في قسم تصميم الملابس والمسرح بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة بإسطنبول. بدأت العمل في مجال الإعلانات أثناء دراستها الجامعية، ودخلت مجال التمثيل بعد أن التقت بتومريس جيرتلي أوغلو Tomris Giritlioğlu.

وعلّقت الممثلة التركية توبا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" : "اخبار اصابتي بفيروس كورونا صحيحة. كنت في المستشفى لأربعة أيام وعدت إلى المنزل اليوم. شكراً للأطباء، وشكراً لكم على امنياتكم الطيبة من كل مكان، انها قيمة جداً بالنسبة إلي. انا في المنزل وبصحة جيدة".

وتأتي إصابة توبا بالفيروس بعد أيام من حضورها حفل زفاف آيرام تومور، وإنتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص بحماس، من دون الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وبعد إصابتها، أعلنت إحدى المنصات في ​تركيا​ إيقاف تصوير مسلسلها الجديد "​ذات أخرى​"، والذي يشاركها في بطولته النجم التركي ​مراد بوز​.

يُذكر أن المسلسل يروي قصة 3 صديقات من المدرسة، تسير حياتهنّ على ما يُرام، لكن مرض واحدة منهن بالسرطان يُغيّر كل شيء.

ومن المعروف عن النجمة التركية توبا بويوكوستين المعروفة بالعالم العربي بـ"لميس" أناقتها الملفتة للانتباه لذلك لقد اخترنا لكم في ألبوم صور أجمل إطلالاتها،نتمنى أن تنال إعجابكم!

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