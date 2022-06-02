شروط التسجيل في الحج 1443،موعد التسجيل في الحج 2022، أسعار الحج لعام 2022، التسجيل في صندوق الحج، دعاء الحج، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال.

الحج هي فريضة وتعد من أهم الواجبات التي أمرَنا الله بها والتي يجب علينا أن نؤديها متى استطعنا إليها سبيلاً لأن فريضة الحج هي فريضة عظيمة جداً والهدف منها تعزيز مبدأ المساواة بين الأشخاص وإلغاء الفروقات بينهم، فجميع الناس يَرْتَدُونَ نفس الثياب، لا فرقَ بين غنيٍّ وفقير، إضافةً إلى وجودهم في مكان واحد لتأدية شعائر دينية واحدة، دون أي تمييز.

شروط التسجيل في الحج

شروط التسجيل في الحج،يجب أن يكون لدى المتقدم حصانة.

شروط التسجيل في الحج،يجب أن يكون المتقدم حاصل على التصريح الخاص بأداء فريضة الحج وذلك من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الحج والعمرة في المملكة.

شروط التسجيل في الحج،يمكن للمتقدم أن يكون من أي جنسية.

شروط التسجيل في الحج، يمكن التقديم في حملات الحج المعفاة من الدفع إذا كان المواطن سعودي الجنسية، أو لأي جنسية أخرى لكن بشرط أن يكون المتقدم قد مر على وجوده في اراضي المملكة أكثر من سنة.

شروط التسجيل في الحج ٢٠٢٢، يجب ان يكون لدى المواطن بطاقة هوية شخصية سارية، على أن يكون العنوان المتواجد بها هو محل السكن الأصلي للمتقدم.

شروط التسجيل في الحج ٢٠٢٢، يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18- 65 عاماً.

شروط التسجيل في الحج ٢٠٢٢، يجب أن يكون المتقدم خالي من الأمراض المنزمنة مثل أمراض القلب، مرض السكري، مرضى الضغط، مرضى السرطان.

شروط التسجيل في الحج ٢٠٢٢، يجب أن يكون المتقدم حاصل على كافة لقاحات فيروس كورونا بشهادة معتمدة.

موعد التسجيل في الحج 2022

وبحسب ما جاء في بعض المواقع أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن بدء استقبال الطلبات الخاصة في التسجيل للحج لعام 2022، ليكون الموعد الرسمي هو يوم الأحج الموافق 13 ذو القعدة عام 1443، والموافق 13 من شهر يونيو لعام 2022، وسوف يتم فتح الموقع الإلكتروني الرسمي في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة وسوف تستمر استقبال الطلبات حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 13 من ذو القعدة 2022، في تمام الساعة 10 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

أسعار الحج لعام 2022

بحسب ما جاء في موقع ثقفني دوت كون أن منصة الحج والعمرة وضعت متوسط سعر خاص بالحج لعام 2022، وكما قامت بتقسيم الباقات الخاصة التي يمكنهم الانضمام لها، وأن متوسط باقة الضيافة ستكون ما بين 13 ألف ريال سعودي وتصل حتى 15 ريال سعودي بدون إضافة الضريبة المضافة التي أعلنتها الحكومة السعودية في وقت سابق، هذه هي أسعار الحج لعام 2022.

التسجيل في صندوق الحج

1.﻿ يبدأ تسجيل المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج ممن هـم من مواليد (15-07-1957) الى مواليد (31-12-1975) للأصيل أو الاصيلة وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج وتلقوا جرعتين (كوفيد19) من المطاعيم المعتمدة .

2. يشترط تسجيل الزوج والزوجة معاً بطلب تسجيل واحد.

3. يُستثنى من شرط عـدم الحـج سابقاً الزوج الذي انطبق على زوجته شرط التسجيل و الاختيار، أو محرم الانثى التي انطبق عليها شرط التسجيل و الاختيار.

4. يشترط للتسجيل دفع مبلغ (200) مائتي دينار مستردة (للأصيـل أو الاصيلـة) فقط وذلك عن طريق رقم الدفع الالكتروني أو الرقم الوطني لأحد قنوات الدفع التالية:

الدفع عن طريق اي فواتيركم بواسطة رقم الدفع الالكتروني.

الدفع النقدي من خلال أحد فروع البنك الاسلامي الاردني.

عند دفع مبلغ (200) دينار عن كل مواطن/ مواطنة سواء كان الدفع الكترونيا أو الشراء المباشر من خلال البنك الاسلامي الأردني عند المراجعة الشخصية، سيتم الحصول على قسيمة التسجيل التي تحتوي على كود التفعيل لاستكمال التسجيل أو من خلال رسالة نصية قصيرة، وستكون هناك آلية لاعادة المبالغ المدفوعة من خلال القنوات المعتمدة وسيتم الاعلان عنها في حينه وعبر الرسائل النصية القصيرة.

5. يسمح للأنثى الأصيلة بتسجيل زوجها أو محرم.

6. يسمح للأنثى الاصيلة من مواليد (15-07-1957) الى مواليد (31-12-1960) باصطحاب مرافقة لها أو زوجة المحرم.

7. يشترط اتحاد الجنس عند اختيار مرافقة الشيخوخة للانثى.

8. تكون مرافقة الانثى من مواليد (1965) فأعلى شريطة اتحاد المحرم لها وللمرافقة، وتخير (الاصيلة) بين زوجة المحرم أو المرافقة (احداهن) ويكون تسجيلهم معاً في نفس الاستمارة.

9. يشترط ان تكون صلة القرابة بين الاصلاء والمرافقين من الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة ، وسيتم التحقق من صلات القرابة بين المسجلين في طلب الحج وسيتم الغاء أي صلات قرابة غير صحيحة .

10. يشترط تحديد وسيلة السفر عند التسجيل الأولي للحج :

بـراً .

جـواً : (عمان–جدة–عمان) ، (عمان–المدينة المنورة–جدة-عمان) .

11. ينحصر تسجيل الحج للمواطنين الأردنيين الذين يحملون رقم وطني وأبناء قطاع غزه المقيمين في المملكة الذين يحملون جواز سفر أردني مؤقت لمدة سنتين على الموقع الالكتروني لدائرة الحج والعمرة (https://hajj.gov.jo).

12. لا يعتبر شراء قسيمة التسجيل بأحد طرق الدفع المعتمدة (تسجيلاً للحج) ويجب اتمام عملية التسجيل (وستصلك رسالة نصية بذلك) لذا يرجى تثبيت رقم الهاتف الشخصي على الطلب لغايات إدامة التواصل.

www.hajj.gov.eg استمارة التسجيل

دعاء الحج

اللهم يسّر للحجاج حجهم يا رب العالمين، اللهم بلغنا جميعا بيتك الحرام يا كريم، اللهم بلغنا جميعًا المسجد الحرام، وحرم رسولك الكريم، إنَّه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا يأتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، يا كريم العطاء، يا مجيب الرجاء، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا المن والعطاء، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، وزيارة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام يا رب العالمين وارزقنا الوقوف على جبل عرفات والمبيت بمزدلفة وحضور كل مناسك الحج يا رب العالمين.

اللهم ارزقنا وارزق كل مسلم يريد أن ينال زيارة بيتك، اللهم إني أستودعك كل الحجاج المسلمين، اللهم تقبل دعائهم، اللهم اجعل حجهم سهلًا، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين إنك بالإجابة قدير".

﻿اللهم تقبل منا خالص أعمالك، وارزقنا الذهاب للحج مع من نريد يا رب العالمين.

أسأل الله أن يتقبّل من كل الحجاج دعائهم وصلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وأن يرزقنا الذهاب إلى الحج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير.

اللهم يسّر للحجاج حجهم يا رب العالمين، اللهم بلغنا جميعا بيتك الحرام يا كريم، اللهم بلغنا جميعًا المسجد الحرام، وحرم رسولك الكريم، إنَّه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا يأتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله.

اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين.

اللهم يسّر لنا زيارة بيتك الحرام بالحج، اللهم إني أستودعك كل من جاء إلى بيتك الحرام، يا رب ردهم ردًا جميلًا، اللهم تقبل منهم، واغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

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