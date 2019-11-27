الاستسقاء من طلب السقايه من الله تعالى إذا انحبس المطر وعن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء".

وأما كيفية طلب الاستسقاء من الله تعالى كما وردت في الأحاديث الصحيحه عن ابن عبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُما قالَ: خرَجَ النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مُتواضعاً مُتبذِّلا مُتخشِّعاً مُترسِّلاً مُتضَرِّعاً فَصَلّى ركْعتين كما يُصلي في العيد لَمْ يخْطُبْ خُطبتكم هذه" رواهُ الخمْسةُ، وَصَحّحهُ الترمذيُّ وأَبو عَوَانة وابنُ حِبّان.

صلاة الاستسقاء

وفي الحديث أن سيدنا محمد خرج من المدينة وقد ترك كل زينته ولبس لباساً متوضعًا خاشعاً في بصرة ومشى بتأني دون عجلة فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذة فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء واللفظ غير صريح ويعد هذا الحديث الدليل على شرعية صلاة الاستسقاء وهو ما ذهب إليه أغلب الائمة ولكن أبو حنيفة قال : لا يصلي للاستسقاء وإنما شرع الدعاء فقط ومن الاحاديث التى تثبت مشروعية صلاة الاستسقاء ما ورد عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قُحُوط (احتباس) المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس (ضوءها) فكبّر وحمد الله،[[ ثم قال: "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين".]] ، ثم رفع يديه، فلم يزل يدعو، ثم حوّل إلى الناس ظهره، وقلب رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، فصلّى ركعتين (أخرجه الحاكم وصححه).

شروط صلاة الاستسقاء

- حدوث السبب وهو تأخر نزول المطر بأي شكلٍ كان.

- الطهارة فهي تتطلّب ما تتطلّبه الصلاة العادية من الطهارة والوضوء.

- يمكن تأديتها في المصلى ولكن من الأفضل تأديتها في مكانٍ مفتوح كصلاة العيد.

- يبدأ وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها.

- يمكن تأديتها بشكلٍ مفاجىء ولكن من الأفضل أن يحدد الإمام يوماً معيناً وذلك ليكثر الناس من الصدقات والصوم والاستغفار وأعمال الخير.

- لا يوجد لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، يقرأ الإمام سورة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام وسورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الفاتحة وسورة الغاشية في الركعة الثانية.

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