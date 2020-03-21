شروط لاختيار حذاء الزفاف.. تعرّفي عليها

تلعب اكسسوارات العروس دورًا هائلًا في مظهرها الكلي ليوم الزفاف، ولكن ماذا عن تفاصيل حذائكِ التي لن يراها ضيوفكِ أبدًا ؟ تقول "كيرستن جونسون" خبيرة المظهر:

عادةً لا يمكنكِ رؤية حذائكِ عندما تكونين في ثوب الزفاف الخاص بكِ. قد يختفي عند المشي، ولكن عادةً ما يصل ثوبكِ إلى الأرض أو يكون فوقها مباشرةً". إذا كنتِ ، مثل معظم النساء ، ترتدين فستان زفاف يخفي حذاءكِ خلال الحفل والاستقبال ، فقد تتساءلين عما إذا كانت الأناقة مهمة حقًّا. هنا ، تقدّم جونسون رأيها حول ما إذا كان أسلوب الأحذية في يومكِ مهمًّا أم لا، إذا كنتِ لن تكوني قادرة على رؤيتها ، بالإضافة إلى أفضل نصائح التسوق فيها.

في حالة عدم رؤيتكِ لحذائكِ على الإطلاق ، يقول جونسون إنّ القلق أقل بشأن الأسلوب والتركيز على الراحة التامة، بدلًا من ذلك. هذا لا يعني أنه يجب عليكِ ارتداء أحذية رياضية يومية خاصة بكِ. وتوضح قائلة: "نصيحتنا هي اختيار حذاء أكثر راحة تحبينه ويمكن ارتداؤه مرارًا وتكرارًا بعد الزفاف". يجب أن يكون شيئًا تجدينه مميزًا - إنه حفل زفافكِ ، بعد كل شيء! - لكنكِ تعلمين أنه يمكنكِ ارتداؤه لساعات، ويمكنكِ الاستفادة منه لسنوات قادمة.

كوني صادقة مع نفسِك

الراحة أمر مهم ، لكنّ التعبير عن أسلوبكِ واختيار شيء تحبينه حقًّا ، كما يقول المحترف. "إذا كان خياركِ حذاءً فخمًا أو مزينًا باكسسوارات، فافعلي ذلك. يجب أن تحبي حذاءكِ وتشعري بالرضا!" يقول جونسون.

فكري في الأمر كاستثمار

تقول جونسون: إذا كنتِ تتطلعين إلى حذاء معين لسنوات ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للتفاخر. إذا كنتِ تستطيعين الاستثمار في حذاء، يمكنكِ أن تري نفسكِ ترتدينه إلى الأبد ، فقد حان الوقت الآن للقيام بذلك. تلبس الكثير من النساء أحذية غير تقليدية في اليوم الكبير، إذا كنتِ تحبين هذا النوع من الأحذية اشتريه شرط أن يكون مريحًا ويمكن أن ترتديه مستقبلًا.

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