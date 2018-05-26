جميلة البوابة: 5 طرق طبيعية لإزالة شعر الوجه

خليط السكر والليمون لنتائج مبهرة كل مرة

لا أحد يحب شعر الوجه غير المرغوب فيه ويمكن لزيارات الصالون أن تصبح مروعة، ومكلفة، وصوت الخيط يمكن أن يجعلك تشعرين بالتوتر في كل مرة تفكرين فيها بالتخلص من شعر الوجه. إذا وجدت أن جلسات الخيط مهمة شاقة ، فهنا بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها والتي يمكن أن تساعدك على تقليل شعر الوجه بشكل طبيعي:

الكركم والحليب :

اصنعي عجينة من الكركم والحليب وضعيها بلطف على منطقة الشفة العلوية. انتظري حتى تجف ثم اغسليه بالماء البارد.

البيض ودقيق الذرة :

اخلطي جزءًا من بياض البيض مع دقيق الذرة والسكر. ضع هذا المزيج على الشعر ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء.

السكر والليمون :

اصنعي مقشر من 1 ملعقة من السكر مع بضع قطرات من عصير الليمون. حافظي على كثافة الخليط ثم ضعيه لمدة 10-15 دقيقة على الأقل قب فركه بلطف.

اللبن الزبادي وطحين الحمص:

تصنع عجينة لينة من الطحين للتخلص من شعر الوجه الزائد.

الكركم وطحين الحمص:

يمكنك تجربة خليط من الكركم والطحين مع الماء لإزالة شعر الوجه بفعالية.