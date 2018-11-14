عزيزي الرجل: للحفاظ على شعرك تجنب هذه الأخطاء

من منا لا يكره الصلع المبكر؟

هل شعرت مؤخرًا بأن شعرك بدأ بالتساقط؟ قد لا يكون السبب تقدمك في السن بقدر ما هو إهمالك في بعض النقاط الهامة عند العناية بالشعر. تعال لنتعرف على هذه النقاط لتحمي شعرك من التساقط المبكر.

عدم شطف الشامبو جيدًا

ترك بقايا الشامبو في الشعر يمكن أن يسبب ضرر كبير لبصيلة الشعر، فهو يجذب الأوساخ ويجعل الشعر يبدو زيتيًا ويعيق تنفس جلد فروة الرأس.

عدم تجفيف الشعر بشكل جيد

لا تضع أي منتج على شعرك قبل أن يجف تمامًا. المنتجات المختلفة يمكن أن تزيد وزن الشعر الأمر الذي يؤدي إلى ضعفه وتساقطه.

اختيار تسريحة شعر سيئة

اختر تسريحة شعر مناسبة لنوعية وطبيعة وكثافة شعرك. اطلب من الحلاق أن يقترح عليك عدة قصات شعر واختر التي تناسب شكل وجهك وطبيعة عملك.

إطالة الشعر لإخفاء الصلع

من منا لا يكره الصلع المبكر ولكن إطالة الشعر لمحاولة إخفاء الصلع لن يجدي نفعًا بل سيزيد التركيز على المشكلة، عندما يبدأ الشعر بالتساقط حاول تغير تسريحة الشعر سريعًا لتنسجم مع الشكل الجديد للشعر.

غسل الشعر كثيرًا أو قليلًا

الإكثار من غسل الشعر يمكن أن يكون مضرًا وكذلك عدم غسل الشعر. اختر أصنافًا ذات جودة مميزة ولا تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية لحماية الشعر من الجفاف والتساقط وقم بغسل شعرك ضمن روتين معقول.

حك فروة الرأس اثناء الاستحمام

حك فروة الرأس من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها أغلب الرجال، أنت لست بحاجة الى حك فروة الرأس بأظافرك يكفي أن تقوم بفرك الشامبو على الشعر بلطف وشطفه جيدًا بالماء الفاتر للحصول على فروة صحية ونظيفة.