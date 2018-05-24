5 نصائح للاستيقاظ مع شعر رائع كل صباح

لا تنامي وشعرك مبلل

هل تعانين من مشكلة شعرك كل صباح، هذه النصائح السهلة والفعالة ستعالج كل مشاكلك وتجعل شعرك جاهزا في الصباح لأي تسريحة.

النوم على وسادة من الحرير

تخلصي من الوسادة القطنية العادية واستبدليها بسرير من الحرير. الوسادات القطنية تؤذي شعرك وتشده. من ناحية أخرى ، يسبب الحريري منها احتكاكًا أقل بكثير ويساعد في الحفاظ على لمعان الشعر الطبيعي. ملاحظة - الحرير هو نسيج مناسب للبشرة ، ويساعد على منع خطوط الجلد والتجاعيد.

الحصول على مرونة أكثر

إذا كنت تستيقظ بشعر مستوٍ ومتعرج كل صباح فالحل هو في وضع القليل من رذاذ التكثيف على خصلاتك الرطبة وربط شعرك كذيل الحصان. اتبعي ذلك بعمل كعكة فضفاضة، وتأمينها مع عدد قليل من الدبابيس، إذا لزم الأمر.

النوم مع قناع الشعر

يحتاج شعرك إلى الغذاء، ولا يوجد وقت أفضل لوضع قناع الشعر قبل الذهاب إلى السرير. هذا سيمنح شعرك الوقت الكافي لامتصاص جميع العناصر الغذائية ، وتغذية فروة رأسك.

لا تنامي بشعر رطب

أخذ دش في وقت متأخر من الليل والذهاب الى السرير على الفور بعد ذلك يمكن أن يسبب تلف كبيرا للشعر. الشعر الرطب هو أكثر عرضة للتجعد ، و الكسر. بالإضافة إلى ذلك ، قد تواجه مشكلة هشاشة الشعر في صباح اليوم التالي.

استخدام الشامبو الجاف في الليلة السابقة

بدلا من استخدام الشامبو الجاف في الصباح ، حاولي استخدامه في الليلة السابقة للنوم. فقط رشيه على شعرك واتركيه طوال الليل. سيحصل شعرك على متسع من الوقت لاستيعابه ولن تحتاجين حتى إلى إزالة الغبار من البقايا في الصباح.