احصلي على شعر طويل بوقت قصير فقط بـ 6 طرق

تحلم بعض الفتيات في الحصول على شعر طويل ومميز، ولكن قد يتطلب الأمر بعض الوقت والجهد للوصول إلى الطول المناسب، ولكن هناك بعض الطرق السحرية التي تساعدك في الحصول على شعر طويل بوقت أقصر مما تتوقعين:

1- تدليك فروة الرأس: من المهم جدا تحفيز وصول الدم إلى جذور الشعر من خلال التدليك، وذلك بإدخال الأصابع داخل الشعر ثم سحبها بلطف، ثم قومي بتدليك فروة الرأس بشكل كامل، من خلال وضع أصابعك في زيت البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون لتدلكي بها فروة رأسك بلطف وبسرعة.

2- تقصف أطراف الشعر: احذري من تقصف أطراف الشعر لأنها تعيق عملية إطالة الشعر بسبب تكسر الشعر المتقصف، لذا يوصى بقص الأطراف مرة كل 6 أسابيع لضمان النمو الصحي للشعر السليم.

3- البيض والمكسرات: البيض غني بالبروتين والبيوتين المهم جدا لتغذية الشعر، كما ان الجاكو والجوز واللوز وسيلة رائعة لتطويل الشعر لاحتوائهم على الزنك وأحماض أوميغا 3 التي تغذي الشعر وتحفز نموه.

4- الحبوب الكاملة: قومي باستبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة والأرز والمكرونة بالقمح الكامل.

5- البقوليات: البروتين ضروري لبناء ونمو الشعر، فمن يتبع حمية غذائية غنية بالبروتين يتحسن نمو الشعر لديهم.

6- الخضار: الخضار ذات الأوراق الخضراء غني بالفيتامينات اللازمة لإنتاج دهون فروة الرأس بشكل طبيعي والتي تغذي الشعر، كما إنها غنية بالكالسيوم والحديد كالسبانخ والبروكلي والجرجير.