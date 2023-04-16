البوابة - تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية كل عام في 16 نيسان بـ يوم العلم الأردني وهو مناسبة وطنية عظيمة، حيث تم التوصل إلى فكرة يوم العلم الأردني من خلال الثورة العربية الكبرى، فقد أعلن ذلك شريف مكة الحسين بن علي مُؤسِّس المملكة الحجازية على الشعب العثماني، وهناك الكثير من الأشعار والكلمات التي قيلت عن الأردن بمناسبة يوم العلم الأردني.

شعر عن الأردن بمناسبة يوم العلم الأردني

وفيما يلي شعر عن الأردن بمناسبة يوم العلم الأردني:

أردني أنا وبكل عزم أقولهــا بفخر واعتزاز اردد كل حروفها

أردني أنا والكون يفهم ما أقول ويعرف ما أعني من معاني العزة بها

أردني أنا مرفوعة الرأس دوما أعيش بأنفة ولا أعرف شيئا دونها

أردني انا وعمان الأباة عاصمتي وأبو الحسين تاج عز فوق رأسها

أردني أنا والكل يشهد أني حرة تفتخر الأرض أن يخط اسمي عليها

وطـن سلام ومجد حضارة وقـيـم يشـهـد زمـانـه زمـان كـل الأمــم

أردن الـعـطـا لـلخيـر عالي الهمم وتبقى أردن الفخر يا عـز الـفـخـ

ديرة هـواشم خير شـرف ونـسـب أهـل الحكيمة والراي منهم نـشب

قـايـدنا عـبـد الله يـا شــهـم الـعرب يـبـقـيـك رب البـيـت لنا عز وفخر

وطـن نـشامى بـالمراجل يتسامى يـفـدي تـرابه جـنـد ما هاب المنايا

لأجـل أردن عـالـي مـا حـنا قـامه وتـبـقـى أردن الـفخر يا عز الفخر

قصيدة الشاعر حيدر محمود على هواك اجتَمَعْنــا أيها الوَطَنُ

فأنتَ خـافِقُنــا،والرّوحُ،والبَدَنُ وإنْ تَعَدّدَ فينـا لَوْنُ أعْيُـنِـنـا

فَـأنتَ أجمـلُ لَـونٍ ..صــاغَهُ الزّمَنُ أُعيذُ أحلى حِمىً بالواحِدِ الأحَدِ

مِنَ العُيونِ التي تحيا على الحَسَدِ يَغيظُهـا أنْ تَـرى فيهِ يَداً بِيَدِ

أو أنْ ترى كَبـِداً تَهْفو إلى كَبِدِ أو أنْ تَرى أَحَــداً يَحْنو على أحَدٍ

فيهِ ..وأنْ تَلتَقي "روحــانِ في جَسَدِ وَحَسْبُ بلادي أنّها قد تأسّسَتْ

على "الحُبِّ" ..لا مَكْرٌ هناكَولا غَدْرُ ونحنُ أرَقّ ُ النّاسِ طَبْعاً..وإنّما

إذا دَعَتِ الجُلّى ..فإنّــا لها الجَمْرُ نَعَمْ ..نحنُ أبناءُ الذين انْحَنَتْ لَهُمْ

رِمالُ الفيافي ..وانْحَنى لَهُمُ الصّخْرُ فلا مَوْضِعٌ في الأرضِ إلاّ وَوَشْمُنـا

عليهِ ..وفي كُلّ ِ الجِهــاتِ لَنا ذِكْرُ أكْرَمُ الوالِداتِ مَنْ تَلِدُ الجُنْدَ

وأغلى الأبناءِ فينا الجُنـودُ وأعَزّ ُ البيوتِ مـا كـانَ فيها

مِنْ بَنيهـا : مُجـاهِدٌ أو شَهيد مَجْدُها المَجْدُ ..وهْوَ باقٍ على الدّهْرِ

وتَبْلى الأيامُ..وَهْو جَــديــدُ

قصيدة عن الأردن

وفيما يلي قصيدة عن الأردن بمناسبة يوم العلم الأردني:

أيا أردن يا وطني يا حبي وأشجاني

يا قلباً أحاكيه من أعماق وجداني أناجيه أكلمه أغنية بأحلى ألحاني

أيا أردن في شوق لك دائم شوق كحال ضمئاني

كحال غائب مجبر عن أم من أزماني

كحال تائه ضائع يعيش الحلم احزاني

أيا أردن حماك الله من عابث ومن أشرار حقداني

حماك الله كي تبقى لكل الكون عنواني

حماك الله ياوطني وحمى عبد الله الثاني

أردن أشرق في الوجدان مرآكا

وجنة الخلد أهدت بعض معناكا

نسيج وحدك أنت الحسن يا وطني

هذا الجمال وهذا السحر تاجاكا

هتفت باسمك تحنانا

وتعلية فنور القلب من رؤيا محياكا

كل الشقائق في بطحاء أردنا

إكليل غار وحب حين نلقاكا

إذا عطشتِ وكان الماء ممتنعـــــــا

فلتشربي من دماء الزند يا بلدي

وإذا سقطت على درب الفدا

قطعا أوصيك أوصيك بالأردن يابلدي

أبيات شعر عن الأردن 2023

وطني .. يا .. نبض الاحرار ..وطني الاردن .. هو ذلك الحب .. الذي .. يكلل قلبي .. بتاااج الاعتزاز

وطني الاردن ..ذلك السند .. الذي .. يشد على ظهري ..ذلك القبلة التي رسمها القدر .. على صفحات الايام ..

ذلك العبق الذي .. عانق الروح ... وطني الاردن .. ذلك النبع .. الذي استقي منه الحب ..بعذوبته .. بنقائه .. ..

هو تلك الصفحااات التي .. كتبنا و ما زلنا نكتب عليها.. عبارات الود .. لمن نحب ..هو شجرة البلوط .. التي نستظل بظلالها..

هو ذلك النسيم الذي اختلط بانفاسي ..وطني الاردن .. بسمة على شفاه الارض ..

وطني الاردن .. مدرسة تعلمنا منها فن الشهااامه .. و الصمووود .. والاخاء ..

هو ذلك الثدي الذي رضعنا منه .. حب المليك ..الاردن .. حب مزروع في قلوبنا منذ الازل .. حب فطري ... وليس حب مصتنع ..

الاردن .. جوهرة .. في احضان الارض ..الاردن .. نورا .. على .. صفحات الخارطه ..

كلمات عن يوم العلم الأردني 2023