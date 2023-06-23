الأم من أعظم النعم التي قد يمن الله عز وجل بها على الإنسان، وموت الأم يترك في قلوب الأبناء حزن شديد ولوعة لا تمحوها الأيام، وفيما يأتي شعر عن الأم المتوفية:

شعر عن الأم المتوفية

بَلّغوا اُمي بأن الفُقد لهَا أماتَا

كُل نبض كُل شيء كان فِداهَا

بَلّغوا الحُبْ بَلغوا جُلّ الرعايَا

بَعدها العُمر باتَ وَقِيعُ الدَنايَا

بَلّغوها أنني لَم استَطع لُقياهَا

ولَها جَفْ دَمع العَينِ اشتيَاقَا

اشتياقاً، مزّق القَلبُ شَظايَا

مَنْ مِثلُها مَنْ يُلمْلِم لي بَقايَا

بَلّغوها لأنها إحدى الوصَايَا

إحسان أوصى بهِ رَب البَرايَا.

كُل نبض كُل شيء كان فِداهَا بَلّغوا الحُبْ بَلغوا جُلّ الرعايَا بَعدها العُمر باتَ وَقِيعُ الدَنايَا بَلّغوها أنني لَم استَطع لُقياهَا ولَها جَفْ دَمع العَينِ اشتيَاقَا اشتياقاً، مزّق القَلبُ شَظايَا مَنْ مِثلُها مَنْ يُلمْلِم لي بَقايَا بَلّغوها لأنها إحدى الوصَايَا إحسان أوصى بهِ رَب البَرايَا. قل لي بربك يا قبر الحبيب كيف هو

أتراه يسمعني أم ترابك يمنع

أمي يا عطر روحي وغاية ألمنى

تركتي قلبا لفراقك يتصدع.

اماه لو اضحك مع الناس يا يماه

ما نساك لين النفس تنسى جسدها

من يوم غبتِ والزمن ما بغيناه

سعادتي فالقبر جنبك لحدها.

أتراه يسمعني أم ترابك يمنع أمي يا عطر روحي وغاية ألمنى تركتي قلبا لفراقك يتصدع. اماه لو اضحك مع الناس يا يماه ما نساك لين النفس تنسى جسدها من يوم غبتِ والزمن ما بغيناه سعادتي فالقبر جنبك لحدها. أُمّاهُ كم أخشى الضياعْ

ها قد مضيتِ تركتِني وسط الزحامِ

بلا بصيصٍ من أملْ

أحتاجُ يا أُمّاهُ صدرًا

يحتويني أو ذراعْ أحتاجُ نوركِ

كي يُضيءَ ليَ الطريقْ

فأنا بدونك كالغريقْ

نجمٌ أضاء بنورِ قلبكِ رُوحَهُ

وفجأةً فقَدَ البريق.

ها قد مضيتِ تركتِني وسط الزحامِ بلا بصيصٍ من أملْ أحتاجُ يا أُمّاهُ صدرًا يحتويني أو ذراعْ أحتاجُ نوركِ كي يُضيءَ ليَ الطريقْ فأنا بدونك كالغريقْ نجمٌ أضاء بنورِ قلبكِ رُوحَهُ وفجأةً فقَدَ البريق. يا جنة الدنيا ويا راحة الروح

يا نبض قلبي، يا ملاذه وطبّه

يمه ما يوفيك شعرٍ ولا بوح

حبك فرَق عن كل حبٍ نحبّه.نسخ

أُُمُيَ وإنْ طَالَ الحَدِيثُ بِهّا فْلا

شِعـرٌ يوَفِـيَـهـَا ولا الأقَـــلام

أُمِّي وَإِنْ مَلأَ المَشِيبُ عَوارِضِي

سَأَظَلُّ طِفْلاً عِنْدَهَا أَتَدَلَّلُ

وكـــلُّ الـنَّــاسِ يَـا أُمِّـي مـيَــاهٌ

ووحدَكِ زمزمٌ يروِي فؤادِي

رحم الله أمي رحمة واسعة.

يا نبض قلبي، يا ملاذه وطبّه يمه ما يوفيك شعرٍ ولا بوح حبك فرَق عن كل حبٍ نحبّه.نسخ أُُمُيَ وإنْ طَالَ الحَدِيثُ بِهّا فْلا شِعـرٌ يوَفِـيَـهـَا ولا الأقَـــلام أُمِّي وَإِنْ مَلأَ المَشِيبُ عَوارِضِي سَأَظَلُّ طِفْلاً عِنْدَهَا أَتَدَلَّلُ وكـــلُّ الـنَّــاسِ يَـا أُمِّـي مـيَــاهٌ ووحدَكِ زمزمٌ يروِي فؤادِي رحم الله أمي رحمة واسعة. غابت شموس السعد منذ رحيلها

وغدت عيوني لا ترى أفراحا

ودعتها عند المغيب بحسرة

وبقت جنائز أدمعي ألاما

يا جنة مات الزمان بفقدها

وبكى البكاء على ثرى مثواها

يا قبر رفقا إن ضممت ضلوعها

فالله أوصانا بها إحسانا

قد غاب عني الكرى في يوم ذكراها

وتبدل النور الجلي ظلاما

قد غلقت شرفات روحي بابها

وتأبط الحزن المقيم دمايا

اليتم جدولني على أحزانها

فسكنت جوف البر والإحسانا

يا رب اجمعني بها في جن

فيها النبي وصحبه جيرانا.

وغدت عيوني لا ترى أفراحا ودعتها عند المغيب بحسرة وبقت جنائز أدمعي ألاما يا جنة مات الزمان بفقدها وبكى البكاء على ثرى مثواها يا قبر رفقا إن ضممت ضلوعها فالله أوصانا بها إحسانا قد غاب عني الكرى في يوم ذكراها وتبدل النور الجلي ظلاما قد غلقت شرفات روحي بابها وتأبط الحزن المقيم دمايا اليتم جدولني على أحزانها فسكنت جوف البر والإحسانا يا رب اجمعني بها في جن فيها النبي وصحبه جيرانا. وأنا الذي فقد الحياة بفقدها

وأصابني من ذلة الخسران

باب الى الجنات أغلق بعدها

يا ويح قلبي والأسى أرداني

أبني دع عنك التوجد وابتهل

للواحد المعبود ذو الإحساني

ان يجزل الإحسان يجعل قبرها

روض الجنان وساحة الغفران

وتكون في الفردوس أكرم منزل

تجني قطوف من ثمارٍ داني.

وأصابني من ذلة الخسران باب الى الجنات أغلق بعدها يا ويح قلبي والأسى أرداني أبني دع عنك التوجد وابتهل للواحد المعبود ذو الإحساني ان يجزل الإحسان يجعل قبرها روض الجنان وساحة الغفران وتكون في الفردوس أكرم منزل تجني قطوف من ثمارٍ داني. امي ما تحملهم يقولوا فات ما قد مات

تعالي غيري هالقول واطيعك باقي سنيني

واترك عادة التدخين وانفذ ما تبي بسكات

واصلي الفجر في المسجد قبل منتي تصحيني

يايمه ارجعي تكفين وطفي شمعة الآهات

ابيك انتي ولا غيرك على موتك تعزيني

وضميني وداويني مثل ما كانت الهقوات

ما ابي احدن يواسيني ابيك انتِ تواسيني

دخيلك بس لا تبكي اذا شفتي بي الدمعات

انا مقوى ابكيك اذا انتِ تبكيني.

تعالي غيري هالقول واطيعك باقي سنيني واترك عادة التدخين وانفذ ما تبي بسكات واصلي الفجر في المسجد قبل منتي تصحيني يايمه ارجعي تكفين وطفي شمعة الآهات ابيك انتي ولا غيرك على موتك تعزيني وضميني وداويني مثل ما كانت الهقوات ما ابي احدن يواسيني ابيك انتِ تواسيني دخيلك بس لا تبكي اذا شفتي بي الدمعات انا مقوى ابكيك اذا انتِ تبكيني. يا يمه كلن يناظر لي بحيره

من يوم رحتي وأنا اللي ما تواسيت

يوم كنتي عندي كني أمير ديره

كلن يناديني يقول لي تعال هيت

ويوم رحتي يمه وكني في جزيره

و حيدا فيها عن الناس تواريت

يا كم تعلم من معاني غزيره

يا منهل التعليم منك تربيت

وأبيت ليلي وعيوني سهيره

كم من ليالي نايما ما تعشيت.

شعر عن الام المتوفية عراقي

بَلّغوا اُمي أن الفُقد لهَا أماتَا

كُل نبض كُل شيء كان فِداهَا

بَلّغوا الحُبْ بَلغوا جُلّ الرعايَا

بَعدها العُمر باتَ وَقِيعُ الدَنايَا

بَلّغوها أنني لَم استَطع لُقياهَا

ولَها جَفْ دَمع العَينِ إشتيَاقَا

اشتياقاً، مزّق القَلبُ شَظايَا

مَنْ مِثلُها مَنْ يُلمْلِم لي بَقايَا

بَلّغوها لأنها إحدى الوصَايَا

إحسان أوصى بهِ رَب البَرايَا.

كُل نبض كُل شيء كان فِداهَا بَلّغوا الحُبْ بَلغوا جُلّ الرعايَا بَعدها العُمر باتَ وَقِيعُ الدَنايَا بَلّغوها أنني لَم استَطع لُقياهَا ولَها جَفْ دَمع العَينِ إشتيَاقَا اشتياقاً، مزّق القَلبُ شَظايَا مَنْ مِثلُها مَنْ يُلمْلِم لي بَقايَا بَلّغوها لأنها إحدى الوصَايَا إحسان أوصى بهِ رَب البَرايَا. أمي ما تحملهم يقولوا فات ما قد مات

تعالي غيري هالقول واطيعك باقي سنيني

واترك عادة التدخين وانفذ ما تبي بسكات

واصلي الفجر في المسجد قبل منتي تصحيني

يايمه ارجعي تكفين وطفي شمعة الآهات

ابيك انتي ولا غيرك على موتك تعزيني

وضميني وداويني مثل ما كانت الهقوات

ما ابي احدن يواسيني ابيك انتي تواسيني

دخيلك بس لا تبكي اذا شفتي بي الدمعات

انا مقوى ابكيك اذا انتي تبكيني.

شعر عن الام المتوفية في العيد

منذ طفولتي اعتدت أن أقبل أمي وأبارك لها العيد قبل ذهابي إلى صلاة العيد اليوم فقيدتي تحت التراب مر "العدد" على غيابها، ربي أجبر كسر قلبي ربي ارحم امي وأدخلها جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

عيد الأضحى له فرحة ولكن من دونك يا أمي اختفت هذه الفرحة، فلم يعد لي فرح في حياتي، كل عام وأنتِ في قبركِ فرحةً مسرورة.

أمي قد حلّ عيد الأضحى وأنتِ تحت التراب، أظلم كل شيء في حياتي من دونك، كل عام وأنتِ بألف خير غفر الله لك ورحمك برحمته الواسعة.

لا أعلم أهي أمي من فارقت الحياة أم أن الحياة بأكملها فارقتني منذ أن رحلت أمي لم أعد أدرك من الحياة سوى اسمها، اللهم لا تجعل ذكر أمي منقطع وسخر لها الدعوات كل العمر اللهم ارحم من غابت عني غياباً موجعاً اللهم أبعث لها نوراً إلى يوم يبعثون في هذا العيد المبارك.

لن تعود في عيد الأضحى ولا في أي مُناسبة سعيدة ولكن من رحمة الله أستطيع أن أصلها بدعواتي، اللهم ارحم أمي التي اشتاق لها قلبي وهي تحت التراب، ربي يرحمك يا غالية.

فرحة عيد الأضحى اختفت من حياتي يا أمي حينما اختفيتِ أنتِ عني عيني، إنني في عيد الفطر أفتقد أغلى شخص على قلبي.

قصيدة حزينة عن الام المتوفية

أيا طيفَ أُمِّي، جُلْ بذهني وخاطري

فَجَدِّدْ شبابَ العُمرِ وابعثْ مشاعري

أتوقُ إلى الصدرِ الحنونِ يضُمُّني طويلاً

فهل يا طيفُ أنت بزائري؟

مضى من سنين الدمعِ عمرٌ، ولم يزلْ فؤادي بِهِ يسخو،

وإنْ لم يُجاهِرِ لَهُ كاضطرابِ البحرِ موجٌ مشابِهٌ وفي

الجودِ والإغداقِ سحرُ المواطِرِ وفي قوْلةِ الحقِّ المبينِ

لهُ العُلا فلم يخشَ يا أُمَّاهُ بطشَةَ جائِرِ ولي في فؤادي

يا حياتي شمائلٌ أغُضُّ بها عن حُرمةِ اللهِ ناظري

ولي فيهِ إحساسٌ يجيشُ صبابةً و أزهارُ بستانٍ،

ورِقَّةُ شاعرِ ولي قلبُ مُشتاقٍ يذوبُ ويكتوي عفيفٌ

فلم يخضعْ لفُحشٍ و فاجِرِ قويٌّ على كلِّ الخطوبِ

مُثابرٌ وليسَ على خطبِ الفراقِ بصابرِ فيا طيفَ

أُمِّي عُدْ فإنِّي و وحدتي سهرنا وفي الأعماقِ لوعةُ

حائِرِ نَعُدُّ ثوانينا ونرنو لغفوةٍ يعودُ بها الحُلْمُ القديمُ

لحاضري فإنِّي بلا حُلْمٍ كنجمٍ بلا فضا وإنِّي بلا

حُبٍّ كصخرِ المحاجِرِ ويا وجهَ أمِّي دعْ يدي تلمسُ

الذُّرا وتسعى إلي العلياءِ سعياً كطائرِ ودعني أيا نورَ

الصباحِ بوجهِها أضيئُ الدياجي، بل وأجلو بصائري

وزدْني إلى ما شاءَ ربِّي مغانماً من الطهرِ والأخلاقِ

زاد المسافِرِ فإنِّي بأخلاقي على الخلقِ سائِدٌ وما

سُدْتُهُمْ بالمالِ أو بالجواهِرِ تعلَّمْتُ حُسْنَ الظنِّ منكَ

وفطنتي فما كُنتُ خوّاناً ، ولستُ بغادِرِ و لكنْ ذئابُ

الليلِ غرْثى، تربَّصَتْ بلحمي وأعصابي إذا لم أُحاذِرِ

ومن لم يكُنْ مثلي يذودُ بمخلبٍ قويٍّ، فما يُغنيهِ طولُ

الأظافِرِ ومنْ لم يكُنْ في الحقِّ صوْتاً مُدَوِّياً تأذّى

بأصواتٍ لأوهى الحناجِرِ وأحرى بمن كان البيانُ

خصيمَهُ عزوفٌ عن الفتوى و هجرُ المنابِرِ فيا

طيفَ أمي عُدْ كما كُنْتَ ناضراً ولا تنزَعِجْ ممّا

رأيتَ بحاضري فهذا هو القرنُ الجديدُ وعالمٌ

يتيهُ بأسيافِ الهمومِ البواتِرِ حروبٌ لها الإنسانُ

طُعمٌ و مِشعَلٌ ونارٌ إذا ما أُضْرِمَتْ لم تُغادِرِ

وظُلمٌ يشيبُ الرأسُ منهُ و ينحني يذوقُ بِهِ الإنسانُ

جامَ الفواقِرِ وجوعٌ أحالَ الطفلَ جِلْداً وأعظُماً

تداعت فأين العدلُ، قُلْ يا مُناظِري وهذا يهوديٌّ

يعيثُ بظُلْمِهِ فساداً، وساحُ القُدسِ ناءَتْ بفاجِرِ

وقومي، بنو الإسلامِ صارت سيوفُهُمْ رموزاً

على الحيطانِ، طيَّ الدفاتِرِ لهذا أنا يا طيفَ أُمِّي

بأدمعي حزينٌ وهَمِّي فاقَ كلَّ خواطِري فإن زُرْتَني،

شرَّفْتَ يا خيرَ زائِرٍ أتى بالشذا والعطرِ من خيرِ زائِرِ

و إن تهجرِ الأحلامَ عفواً، فإنني على العهدِ، لن

أنسى وإن كُنتَ هاجِري فكُن لي وربِّ البيتِ

عوْناً بغُربتي وكُن بعدَ ربِّ البيتِ حِصني و ناصري

شعر عن فراق الأم لابنها

يواسيني وانا الميت وحالي يجبر الدمعات

تسيل من الذي فيني ويبكي وهو يواسيني

وانا ابكي واتنهد وارسم بالحزن لوحات

يجبروني عشان امشي ورجلي ما تمشيني

قتلت رعايتي بيدي قتلت الحب والرحمات

حرمت النفس من حقها وانا ابكيها وتبكيني

وكنه حلم قدامي يقيدني من الصرخات

ابي اصحى ولكني عجزت القى ال يصحيني

فداك القلب يايمه ومهما قلت من كلمات

صغيره في كبر حقك بس اتمنى تعذريني

نهبت الفرح من بيتي صحيح اني خسيس الذات

صحيح اني بنت صايعه وكل ما أسمعه فيني

تجول عيونهم فيني تفصل مني قياسات

وتشيح وجوههم عني وكني غيرت ديني

يظنوا حزنهم اكبر وهم اصحاب هالمأساة

وانا اتحدى اذا فيهم ربع ما يحترق فيني

نقص قدري بعد موتك وغابت نشوة اللذات

وصار الهم عكازي اباكيه ويباكيني

عطيتيني بدون حساب ولا سمعتك تقولي هات

وانا اشرب حيل من دمك ودمك ما يكفيني

يايمه ارجعي كافي ابجلس معك لو لحظات

واقبل ايدك ورجلك وافرش لك رمش عيني

يايمه ما تحملهم يقولوا فات ما قد مات

تعالي غيري هالقول واطيعك باقي سنيني

واترك عادة الاغلاط وانفذ ما تبي بسكات

واصلي الفجر في وقتها قبل منتي تصحيني

يايمه ارجعي تكفين وطفي شمعة الآهات

ابيك انتي ولا غيرك على موتك تعزيني

وضميني وداويني مثل ما كانت الهقوات

ما ابي احدن يواسيني ابيك انتي تواسيني

دخيلك بس لا تبكي اذا شفتي بي الدمعات

انا مقوى ابكيك اذا انتي تبكيني