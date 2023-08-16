في بداية العام الدراسي الجديد يستعدّ الطلبةُ وأولياءُ الأمور والمعلّمون لاستقبال العام ببسمة مشرقة على شفتينا، ونجعل من كل يوم دراسي فرصة جديدة للتعلم والتألق بكل جهد وعزيمة سنبني مستقبلنا، ولنرتقي بأنفسنا نحو العلو في هذا السماء الواسعة، وفي هذا المقال سنقدم لكم شعر عن بداية العام الدراسي:

شعر عن بداية العام الدراسي

في بداية عامنا الدراسي الجديد،نحمل حقائب العلم والأمل والبذل،نستعد لرحلة المعرفة بكل فرح وجدد،نرتدي زيّ العلم والأمان والحلم.

فصول جديدة تفتح أبوابها لنا على مصراعيها،وصفحات بيضاء تنتظر لتُسطَّر بحروف العلم والفهم،نخوض تحديات الدروس والواجبات بكل ثقة،فنحن قادرون على تحقيق النجاح والتميز في كل مجال.

تعلمنا أن العطاء والاجتهاد هما المفتاح،وأن العلم ينمو كزهور الربيع في أرض صباحنا،فلنمتلك إرادة الصقل والتطور والازدهار،ونرسم مستقبلنا بألوان الإبداع والمثابرة.

نشيد عن العام الدراسي الجديد مكتوب

اشتاقت الطلاب واشتاقوا لها ** كي ينهلوا فيها من العلم المفيد

يتزوّدون من المعارف والهدى ** في كل عام عندهم أمل جديد

وتفائلوا في الخير في مستقبل ** يعلوا بأمتنا كماضينا المجيد

فالعلم نور والجهالة ظلمة ** والعلم بحر ما له أبدًا حدود

خير الكنوز العلم فلتظفر به ** واطلب من الرحمن يعطيك المزيد

شعر عن المدرسة جميل وقصير

أزكى التهاني من فؤادي تُنْثَرُ لكِ يا مدارسُ كالعروس تنوَّرُ هُبِّي فهذا الصيفُ

آذنَ راحِلاً والنَّومُ فارَقَ والطُّيُورُ تُبَشِّرُ عادتْ فدَبَّتْ للحياةِ ازاهِرٌ وتمايسَ الوَرْدُ

الرَّشيقُ يُعَطِّرُ والنَّخْلُ يعلو والنَّسيمُ يحفُّهُ يُدْني لهُ سَعَفاً وطَوْراً يَنْشُرُ فتساقطَ

الرُّطبُ الشَّهيُّ بفعلِهِ لو كانَ ينْطِقُ قالَ صَحبي أبْشِروا ذوقوا الحلاوةَ

إنّني أعْدَدتُّها لِتَكونَ في اسْتِقْبالِكم يا معشَرُ ما في الْمَدَارِسِ غيرُ شهدٍ يُرْتَجى ومَذَاقُهُ

عِنْدَ التَّعَلُّمِ يَظْهَرُ يومُ المُنى لَمَّا نرى طلابَنا مِنْ غَيْرِهِمْ هذي الْمَدارِسُ تُقْفِرُ فبهم

نرى جِدَّ الحياةِ وسَيْرِها وَغَراسُهم ينمو بنا فاسْتَبْشِروا كم منْ جُهُودٍ حين نغرِسُ

نخلَةً وَنُعِدُّ في الأرضِ السَّمادَ ونَحْفِرُ وتَخالُنا في فرْحَةٍ فَيَّاضَةٍ لَمَّا نرى شَجَراً

يَطِيبُ ويُثمِرُ وبناءِ جيلٍ عامِلٍ يحتاجُنا وَلأجلِ إعدادِ الشَّبابِ سَنَصْبرُ أنُريدُ

جيلاً ليسَ فيهِ شجاعَةٌ أنُريدُ جيلاً ضائعاً يَسْتَهْتِرُ؟ يكفي عَجِزنا أنْ نُعيدَ دِيارَنا

من غاصِبِ الأقصى ونَحْنُ نُثرْثِرُ وأقَلُّها إعدادُ جيلٍ حازِمٍ بالعِلْمِ يُحْرِزُ دارَنا

ويُحَرِّرُ فاخفِضْ جناحَكَ حين تبني أنفُساً وافتحْ لهمْ سُبُلَ الحياةِ لِيَعْبُروا واجعَلْ

لهمْ من جُهدِ برِّكَ راحَةً حتَّى يروا فضلاً لها إذْ يَكْبُروا ومِنَ اللسانِ حَلاوةً وطلاوَةً

تُثري بها ألفاظَهُمْ وتُطَهِّرُ هيَّا اشْتَروا قاموسَ ألفاظٍ سَمَتْ واسْتَعْمِلوا الأحلى

ولا تَتَأخَّروا في كلِّ أعمال الحِسابِ ففَكِّروا لكِنْ هُنا بالضَّربِ خابَ مُفَكِّرُ فالطِّفْلُ

بالقَوْلِ الرَّقيْقِ يُحِبُّكمْ وبشَخْطَةٍ أو لَطْمَةٍ قد يَفْجُرُ وإذا قَسَوْتُمْ حين يكبرُ مثلَكُمْ يُضْحي

أشَدَّ قساوَةً فيُكَسِّرُ إيَّاكَ منْ شَدٍّ لأذْنٍ غضَّةٍ ما مِثلُها يمْتَطُّ ثمَّ يُكَرْكِرُ وعلى القَفَا

أمْسِكْ بكَفِّكَ ساعَةً فإذا هَوَتْ يا وَيْحَ كفٍّ تخْسَرُ ولقدْ روى لي بعْضُهمْ عنْ شَيخِهمْ

يبدو كما الأسَدِ الهَصُورِ يُزَمْجِرُ فإذا تكاسَلَ طالِبٌ عنْ دَرْسِهِ يا سُوءَ يومٍ كم يَعَضُّ

ويَهْصُرُ ويدُوسُ بالأقدامِ غضَّ عِظامِهِ والطِّفْلُ منْ فَزَعٍ يبولُ ويَزْمُرُ كم طالبٍ ترَكَ

الدِّراسَةَ خائفاً وغدا حليفَ الجَهْلِ مِنَّا يثأرُ

شعر عن العلم

أَدَّبتُ نَفسي فَما وَجَدتُ لَها بِغَيرِ تَقوى

الإِلهِ مِن أَدَبِ في كُلِّ حالاتِها وَإِن

قَصُرَت أَفضَلُ مِن صَمتِها عَلى الكَربِ

وَغَيبَةُ الناسِ إِنَّ غَيبَتَهُم حَرَّمَها ذو الَجَلال

في الكُتُبِ إِن كانَ مِن فِضَّةٍ كَلامُكِ يا نَفسُ

فَإِنَّ السُكوتَ مِن ذَهَب

شعر عن نهاية العام الدراسي

قُرْبَ الْحَصَادِ تُشَدُّ فِي النَّاسِ الْهِمَمْ

إِنَّ الْحَصَادَ لِمَنْ تَفَوَّقَ وَاغْتَنَمْ

هَذَا حَصَادُ الْعَامِ بَعْدَ نُضُوْجِهِ

مَا أجْمَلَ الزَّرْعَ الزَّكِيَّ إِذَا ابْتَسَمْ

مَنْ رَامَ عِلْمَاَ سَارَ فِي دَرَبِ الْعُلا

إِنَّ الْمَعَالِي لا تُنَالُ بِلا أَلَمْ

إِنْ رُمتَ عِزًّا فَالْعُلُومُ طَرِيقُهُ

وَالأَجرُ يَعْظُمُ عِنْدَ مَنْ وَهَبَ النِّعَمْ

أَوْ رُمتَ مَجْداً لا طَرِيقاً غَيرَهُ

وَالسَّالِكُونَ الْمَجْدَ فِي أَعْلَى الْقِمَمْ

الْعِلمُ بَعْدَ الدِّينِ أَحْيَا أُمَّتِي

ظُلْمُ الْجَهَالَةِ كَانَ مَوتَا مُدْلَهِمّْ

إنَّ الْحَيَاةَ بِغيرِ عِلْمٍ قَفْرَةٌ

وَكَذَا الْجَمَالُ بِلا رِيَاضٍ مُنْعَدِمْ

الْعِلمُ بِالإخْلاصِ يُؤْتِي أُكْلَهُ

كَمْ عَالِمٍ حُرِمَ الثَّوَابَ وَقَدْ عَلِمْ

يَا أَيُّهَا الطُّلابُ أَنْتُمْ مَجْدُنَا

بِجهُودِكُم وَبِعِلْمِكُمْ، تُبْنَى الأُمَمْ

أَنْتُم حُمَاةُ الدِّينِ، أَنْتُم حِصْنُهُ

وَالْحِصْنُ يُحْمَى إِنْ تَكَاتَفَتِ الهِمَمْ

سَهِرُوا مَعَ الأيَّامِ فِي طَلَبِ الْعُلا

مَنْ سَارَ فِي دَرْبِ الْمَعَالِي لَمْ يَنَمْ

مُتَفوِّقِينَ وَمُسْرِعِينَ إِلَى النَّدَى

فَالوَقْتُ أَثْمَنُ، وَالْفَرَاغُ هوَ الْعَدَمْ

يَا إِخْوَتِي إِنَّ الأَمَانَةَ مَغْنَمٌ

مَنْ يَرْعَ حَقَّ اللهِ فَازَ، وَقَدْ سَلِمْ

سِيرُوا عَلَى نَهْجِ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ

سِيرُوا بِعَونِ اللهِ يِا خَيرَ الأُمَمْ

وَتَزَوَّدُوا بِالْعِلْمِ فَهْوَ سِلاحكُمْ

وهُوَ الطَّرِيقُ إِلَى الْخَلاصِ مِنَ الظُّلَمْ

وَتَذَكَّرُوا تَقْوَى الإِلهِ وَشَمِّرُوا

وَتَذَكَّرُوا أَجْدَادَكُمْ سَبَقُوا الْعَجَمْ

وَتَذَكَّرُوا قَولَ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ

اَلعِلْمُ فَرْضٌ وَالرُّقِيُّ لِمَنْ عَلِمْ

كلمة عن بداية العام الدراسي الجديد