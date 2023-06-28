يعد عيد الأضحى من المناسبات التي ينتشر فيها الفرح والسرور بين المسلمين لا سيما بين الأطفال، وفيما يلي لروع شعر عن عيد الأضحى:

شعر عن عيد الأضحى

أقبل العيد وحل

يتهادى في الحلل

ناشراً حين وصل

التهاني والأمل

مقدمٌ ما أجمله

كلنا قد تاق له

نال فيه أمله

من الهدايا ونحل

صار عنوان الفرح

وبه الصدر انشرح

أنسنا فيه المرح

لا ترى فيه الملل

فضله قد جاءني

بهجة لا تنتهي

والهنا عاد إلي

بالسرور يوم هل

فلتصل فيه الرحم

فثواب الله جم

مجزينه بأتم

فضله عز وجل

أنت لله ولي

مؤمنٌ أيضاً تقي

إقتداءٌ بالنبي

إنه خير الرسل

بادرن واجتهد

سابق القوم بجد

واعمل الخير تجد

عن قليل يرتحل.

كلمات عن عيد الأضحى

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبيين، ودعوات من هم بعرفة واقفون، وهدي المضحِّين، ومغفرة رب رحيم، أهنئك بعيد الحج العظيم.

أضحى مبارك أعاده الله عليك باليمن والبركة.

الحج موسم فلاح، والعشر عطرها فاح، عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

تقبل الله طاعتك ومن النار أعتقك وبالفردوس أسكنك وبالعيد أسعدك.

روح وريحان نثرته لأحباب الرحمن أسأل الله أن يشملكم بالغفران، وأن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، وحجكم سعادة، وخاتمتكم شهادة.

يا حاج بيت الله حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

عيد الاضحى يكمل بقبول الله العمل، وبرجوعك يا حاج يلتم الشمل، عيد أضحى مبارك.

أجمل كلمات عن عيد الأضحى، في حياتي كلها ناس مثل طهر الغيوم بمشاعر تلامس عنان السماء حبا وودا واحتراما وتقديرا أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.

عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.

تقبل الله ما قدمتموه من عمل، وحقق ما رجوتموه من أمل، وجعل الله أعيادكم فرحًا، عيد أضحى مبارك.

أنتم عيدي واكتفائي وموطني وابتسامتي وأجمل أشيائي.

كل عام وأنتم فرحي أمام هذا العالم، ضحكة الهناء في عيني، كل عام وأنتم لذة العيد.

طابت أعيادكم برفقة من تحبون، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم في عناق لا ينقطع مع الفرح، عيد أضحى مبارك، وعساكم من عواده.

كل سنة وأنتم طيبون، والسنة القادمة حجاج وبالكعبة طائفيين، وعلى عرفة واقفين، ومن زمزم شاربين، أضحى مبارك إن شاء الله.

كل عام وقلوبكم تزهر بالخير والعطاء، كل عام وقلوبكم عامرة بالنقاء والصفاء، كل عام والسعادة تطرق بابكم، عيد أضحى سعيد، وتقبل الله طاعاتكم.

سلة بخور وعود وعيد الأضحى عليك يعود معطّر بريحان وورود.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

في زحام السنوات يمضي العام بعد العام وفي كل عام حقائق وأحلام وأنا حلمي أشوفك بخير في كل عام.

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

عيد الاضحى هي فرحة، أدام الله لكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا.

من كلمات عن عيد الأضحى جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قُبلت، ودرجات رُفعت، وذنوب مُحيت.

أدام الله أعيادكم بقرب من تحبون، وكل عام وأرواحكم في فرح، عيد أضحى مبارك 2023.

شعر عن العيد قصير

يا ليلةَ العيدِ هذا العيدُ واللُعَبُ وبهجةُ

الطفلِ ما في عقلها تَعَبُ تحُومُ ترقصُ

تستجلي مفاتنَها ملابسٌ وعصافير لها

زغَبُ وضحكةٌ قد شداها ثغرُصِبيَتِها

تؤججُ الوَثبَ كي ترقى وكم تثِبُ ملاعب

كنتَ فيها يافؤادُ فتى تُسابقُ الخيلَ لا صدق

ولا كذبُ ما زلتُ أذكرُ من أحداثها طُرَفاً

وأعجبُ الحال ما فيهِا هوالعجَبُ يا ليلة

العيدِ هل أنكرتِ صحبتَنا أيامَ كنا وكان

اللهوُ واللعِبُ وكان للعيد أنغام يؤذنُها

مؤذنُ الحيِّ يعليها ويختَطِبُ كأنَّ في

العيدِ أعيادٌ يرددُها في كل آونة لحن

لهُ طَرَبُ يا ليلة العيد في الشهباءِ

موعدُنا قُبَيلَ فجرٍ لهُ الأبصارُ ترتَقِبُ

تبلَّجَ الفجرَ من تحتِ الرُّكامِ فلن يُعيدَ

شمسكِ للظلماءِ يا حلبُ

شعر عن عيد الأضحى للاطفال

قد عشتُ فيه ألفَ قصةٍ حبيبةِ

السِّمات أردِّدُ الأذانَ في البُكور

أراقبُ الصغارَ يمرحونَ في الطريقِ

كالزُّهور وهذه تحيةُ الصَّباح وهذه

ابتسامةُ الصديقِ للصديق الكلُّ

عائدٌ بفرحةٍ تطلُّ مشرِقة من الشفاهِ

والعيون ودارُنا ستنتظر صغيرتي

ستنتظر والشُّرفةُ التي على الطريقِ

تسمَعُ الصدور تعزفُ الأشواقَ تعصِرُ

الأسى هشامُ لن ينام قد كان نومه

على ذراع والده نهادُ لن تذوقَ زادَها

لأنها تعوّدتْ أن تبدأَ الطعامَ من يدِ الأسير

شريكةُ الأسى بدا جناحُها الكسير تُخَبِّئُ

الدُّموعَ عن صغارِها وحينما يلفُّها السُّكون

سترتدي الصَّقيع كي تقدّمَ الحياةَ للرضيع

شعر عن العيد بالفصحى

العيدُ أقبَلَ باسِمَ الثغر

ومُناهُ أن تحيا مدى الدهرِ

حتَّى تعيشَ بغبطَةٍ أبدًا

ويُعدَّ من أيامِك الغُرِّ

فاهنأ به واسعد بطالِعه

ماضي العزيمةِ نافذَ الأمر

وافاك يحملُ في بشائِرِه

ما شِئتَ من عِزٍّ ومِن عُمر

الفطرُ جاء بآمالٍ نجدِّدها

إنَّ الحياة لآمال وتجديدُ

لولا التعلُّق بالآمال نعبدُها

لم يكرم العيدُ بل لم يعرف العيدُ

صلَّى مع الفجر من صلُّوا فقبَّلهم

وقبّلتني بنجواها الأناشيدُ

يا ليتني كنتُ مثل الفجر عافيةً

فلا يردُّ صلاتي فيه تقييدُ

وأنشقُ العطر في الأحلام وارفةً

كأنَّها من رضاء الله تأييدُ

والعيد أقبل مـزهوًا بطلعته

كأنه فارس في حلة رفـلا

والمسلمون أشاعوا فيه فرحتهم

كما أشاعوا التحايا فيه والقبلا

فليهنأ الصائم المنهي تعـبده

بمقدم العيد إن الصوم قد كملا

قصيدة عن العيد للاطفال

يشرق الأضحى علينا *** والهدايا في يدينا

نملأ الدنيا بالهنا *** عاد العيد بالخير لنا

كل قلب فيه غنى *** لا تغب يا عيد عنا

حلوة فيه الأماني *** والنشيط يطيب في فمنا

كل عام وفي كل لحظة *** سأكون معكم فاطمئنوا يا أحبة

شعر شعبي عن عيد الاضحى