شعر عن يوم التأسيس السعودي،تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال في هذه الأيام بـ يوم التأسيس السعودي 2022-1443 والذي اصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

شعر عن يوم التأسيس السعودي

حُبِّيْ لَهَا، وَجَمِيعُ الْحُبِّ أُهْدِيْهَا وَمِنْ مَحَبَّتِهَا قَلْبِي انْتَشَى تِيْهَا

وَحُبُّهَا كُلَّ يَوْمٍ زَادَ مَنْزِلَةً وَلَنْ أُطِيقَ بِحُبِّي أَنْ أُوَفِّيهَا

أُحِبُّ مَمْلَكَتِي حُبًّا بِلَا عَدَدٍ أُحِبُّ حَاضِرَهَا أَشْتَاقُ مَاضِيْهَا

أُحِبُّ صَحْرَاءَهَا أَهَوَى شَوَاطِئَهَا وَأَعْشَقُ الْجَبَلَ الْعَالِي وَوَادِيَهَا

مِنْ أَجَلِهَا نَبْذُلُ الْغَالِي وَنُرْخِصُهُ نُجُودُ بِالرُّوْحِ نَحْمِيهَا وَنَفْدِيهَا

النَّوَرُ مِنْ أَرْضِهَا عَمَّ الْدُّنَا أَلَقًا فَأَشْرَقَتْ بِالْهُدَى حَتَّى أَقَاصِيْهَا

والْمُسْلِمُونَ يَصُلُّوا نَحْوَ كَعْبَتِهَا قُلُوبُهُمْ شَوْقُهَا جَمٌّ لِتَأْتِيْهَا

وَالْعُرْبُ مِنْ حَوْلهَا هَاهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا وَوَحُدُوا الصَّفَّ مَرْصُوصًا يُقَوِّيْهَا

عَبْدُ العَزِيْزِ لِتَوْحِيْدِ الْبِلَادِ سَعَى وَبَعْدَ تَوْحِيدِهَا مَا كَلَّ يَبْنِيْهَا

أَبِنَاؤُهُ بَعْدَهُ سَارُوا بِمَنْهَجِهِ فَشَيَّدُوهَا عَلَى أَرْكَانِ بَانِيْهَا

سَلْمَانُ قَائِدُنَا أَنْعِمْ بِهِ مَلِكًا بِفَضْلِ حِكْمَتِهِ حُزْنَا أَعَالَيْهَا

هَذِي سِيَاسَتُهُ بِالْحَزْمِ صِبْغَتُهَا وَالْعَزْمُ لِلظَّفَرِ الْمَنْشُودِ حَادِيْهَا

متى يوم التأسيس السعودي؟

يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، الذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م.

شعر عن يوم التأسيس السعودي قصير

الأمير خالد الفيصل

ارفع راسك انت سعودي...طيبك جاوز كل حدودي

مالك مثيل(ن) بالدنيا...غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس و أجدادك فوارس...و أصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد و غارس... في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم...يخشى من هيبتك الظالم

راعي صمله دايم وألم... سيف و قلب وفعل زنودي

بالعالم ما مثلك مسلم... دايم بالفضيله محرم

الخايف بدارك منعم ... وعن دخيل حماك تذودي

دايم سيفك بيدك سلّه... ما تغمد سيفك منذلّه

و حجاجك دايم منفلّه... وأنت بنصر الله موعودي

فهد القائد فهد الرائد... فهد الصقر الحر الصايد

والعيد بعون الله عايد... وسعودك ياوطني سعودي

شعر بدوي عن السعودية

البارحه مانمت ليله هنيه * حسبتها يا ناس بالليل ما نناماخذ بالدنيا بحور و فضيه * سبحان خلاق المخاليق علاماهديكم من صميم قلبي تحيه * سلام من قلب على الشوق معتامبلغوا سلامي للقرايب سويه * كل حي بأسمه بالغ العقل و غلام

يا بيرق عالي بحق الزويه * يا ما تضحى بأشناقها حيل و فطام

من كف الشباب بالسعوديه * يا عز من تلفي على البيت ما انضام.

شعر عن المملكة العربية السعودية مع اسم الشاعر

رشيد الكثيريأهني النفس بأفراح السعودية * دامي سعودي لزوم النفس أهنيّهانفسي سعودية وبالخص نجدية * يا كيف ما يفرح اللي قد نشا فيهامشاعري من صميم القلب جدية * مشاعر صادقة والشعر يرويها

شعر نزيه بدون حقوق نقدية * كله غلا للسعودية ومن فيها

لا يا قصيدي عليك اليوم ردية * عاهدتني وانت باذن الله توفيها

خابرك ما فيك من طبع اليهودية * توعد وتوفي وانا خابرك راعيها

مابي بيوت على ما قال عادية * أبغى بيوت تحب الناس توحيها

ما دام جوك عليه غيوم رعدية * بل الكبود العطاشا لين ترويها

لا يا قصيدي بيوت الشعر مهدية * للمملكة والملك والشعب مهديها

هذي ليال الوطن صارت رمادية * بعيون من يغلي الدولة ويفديها

ساعات يوم الوطن لحظات وردية * تسعد بها العين ما دامت تراعيها

يا خادم البيت يا رمز القيادية * حامي حماها وباذن الله حاميها

وحنا حماة لبو متعب وجندية * ولكل شعب السعوديه واهاليها

وحنا لبو خالد ابكل اعتيادية * جند وسند دامنا نمشي باراضيها

وآل السعود الكرام سيوف هنديّة * في وجه منهو بغى بالشر ينويها

علاقة المملكة بالشعب طردية * حنا نحب السعودية ونغليها

والمملكة تغلي رجال السعودية * ورجالها بالولد والمال تشريها

واصبح صباح أول الميزان ويديّه * تكتب ليوم الوطن من شعر راعيها

شعر عن يوم التأسيس السعودي للاطفال

القصيدة الأولى

وطني.. لحبك في العظام دبيب.. وبك الأحبة والزمان يطيب

وقلوبنا بك لن تفارق نبضها.. وحنينها أبدا إليك عجيب

في مهبط الوحي الهوى لا ينتهي.. حب الحجاز بأضلعي مكتوب

وحديث أحبابي بنجد ملهمي.. وصباك يا نجد إليَّ حبيب

والساحل الشرقي يسري في دمي.. عشقا يكاد القلب منه يذوب

وعسير في لغتي صبا وصبابة.. ومليحة عربية رعبوب

يا موطني في كل شبر قصة.. تحكي هواك فلست عنك أتوب

أنا فيك أتعبت القوافي حيرة.. فجميعها بك مسها تشبيب

الخيل فيك ملاحم عربية.. وقصيدة يحلو بها التطريب

القصيدة الثانية

يا سائـلاً عن مَوطـني وبـِلادي

مُفتّـشـًا عـن مَـوطـن الأجداد

وطنـي به البَيت الحَرام وطَيْبـة

وبهِ رَسـول الحـقّ خيـر مُنـادي

وطنـي به الشّـرع المطهّر حاكم

بالـحــقّ يُـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد

وطني عـزيـز فـيـه كـلّ مـحـبّــة

تعلو وتـسـمـو فـوق كـلّ سـواد

وطني يسيرُ الخير في أرجـائـه

ويـعــمّ رُغــم براثــن الحُـّـسـاد

قصيده عن تأسيس المملكه العربيه السعوديه

يقول أحد الشعراء:

دعوني فقد هامَ الفؤادُ بحبِّهِ ‍وما منيتي إلا الحياةُ بقربهِ.

فليسَ لهُ بينَ البلادِ مُشابهٌ ‍وكلُّ بني الإسلامِ تحدُو لِصوبهِ.

ومعروفُه عمَّ البلادَ جميعها – وطافَ نواحي الكونِ ماحٍ لكَربهِ.

يا وطني نفدي ترابَك أنفسٌ – تجودُ بلا خوفِ المماتِ وخطبهِ.

جمالٌ بهِ في السَّهلِ أو بجبالهِ – وسحرٌ لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ.

ووحَّدهُ عبدالعزيزِ بِجُهدِهِ – وجُندٍ لهُ شقُّوا الطريقَ لدربهِ.

ومما جاء في الشعر النبطي:

ارفع راسك أنت سعـودي

طيبـك جـاوز كــل حــدودي

مـالــك مـثـيـل بالـدنـيـا

غيرك ينقص وأنت تزودي

فـارس وأجدادك فـوارس

وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد وغـارس

فـي ميـدان العـز شـهـودي

علمك غانم وجـارك سالـم

يخشـى مـن هيبتـك الظالـم

قصائد عن يوم التأسيس السعودي 2022

عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022