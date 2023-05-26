يوم الجمعة من افضل أيام الأسبوع، وهو يوم مميز عند المسلمين، حيث يتوجه المسلمون في هذا اليوم إلى بيوت الله لتأدية صلاة الجمعة ويقفون فيه متلاحمين بعد استماعهم لخطبة الجمعة التي يلقيها الخطيب، وفي هذا المقال سنقدم لكم شعر عن يوم الجمعة:

شعر عن يوم الجمعة

مرّ السّبوع وهذا هو عيدنا

عاد هلل وكبر وافرح

اليوم جمعة وانهض

وسبح للذي ماله أنداد

سبحانه الخلاق يا بديع

صنعه وأكثر صلاتك عالنبي خير

من جاد يرد تسليمك وتحظى بشفعه

والوالدين أحسن لهم وأرض الأولاد

يا بخت من كان الرضى دوم طبعه

واذكر محبينك جماعات وأفراد واوصل

قريبك وأعطه اليوم دفعه وابذل ولا تبخل

بمالك وبالزاد وابحث عن المحتاج وانفعه

نفعه واقرا وتدبر سورة الكهف وان عاد حسيت

عندك عزم زد جزء وارعه واختم بما تحفظ

من أذكار وأوراد واسكب على ذنبك من العين دمعه

واذكر أخوك اللي كتب هذا الإنشاد وامنحه دعوة

غيب من بعد ركعه هذي أمانه أو سلف مثل الأرفاد

دعيت أنا لك وقت نظمه وبدعه يا رب من يقرأه تذكره

بأشهاد وتزيد في الدنيا وفي البعث رفعه واجعله ونحن

معه صادر ووراد عالحوض نشرب من عواذيب نبعه

يا رب أنا حبي لهم فيك يزداد يا رب تجمعنا في الخلد

جمعة عندك بمقعد صدق ما فيه حساد فوق الحرير

بسندس يزيد لمعه وآخر دعانا الحمد لله تنقاد معنا بكل

أحوال وتقيد شمعه واحفظ كلامي واحسبه وعظ وإرشاد

لا خير في اللي ما وعظ يومربعه لا تستقل الخير لو بسمة

إسناد في وجه اخيك ولا تقصر بفزعه واليوم هذا عيد من

ضمن الأعياد له كل سبعة أيام بالخير رجعه أذكر ترى الله فيه واعدك بأوعاد

أبيات شعر عن يوم الجمعة تويتر

اليوم جمعة وأبرك أيام الأسبوع

سجل حضورك في قراية كتابة

ترى عملك لمالك الملك مرفوع

يمكن تصادف ساعتن مستجابة

ما بيني و بينك مشاريه و عتاب

شوف دربك إللي جيت منه تدله

ما راح تغلبني لو الحب غلاب

من حضرتك عشان قلبي تذله ؟

كنت القريب و كلهم أغراب

حتى القمر لا غاب شفتك محله

روح و أعتبرني واحد أذنب و تاب

ماني بـ ثوبٍ تلبسه ثم تمله

اجمل ما قيل عن يوم الجمعة

جمعة مضت وجمعة أتت، اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسّر لنا ما يرضيك.

يا رسالة الجمعة انثري عبيراً من زهور، وبلّغي أحبّتي سلاماً، وذكّريهم بالصلاة على الرّسول.

اليوم هو الجمعة المباركة، ولك منّي شمعة لا تذوب ولا تحترق فيها كلّ معاني الحبّ مجتمعةً.

عندما تبحث عن النّور في زمن الظّلمة أدعوك لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.

ألف ألف فرحة تنوّر حياتك، وألف كلمة حلوة من عندي تقول لك جمعة مباركة.

رسائل يوم الجمعة عن المصطفى بشعر

جمعة مضت وجمعة أتت اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك.

اليوم جمعة ولك مني شمعة لا تذوب ولا تحترق فيها كل معاني الحب مجتمعة.

يا رب.. في يوم الجمعة المباركة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه سأدعو لقلب قريب لقلبي.. اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد.. اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغيب.. آمين يا رب.

من القلب إلى القلب كل جمعة وأنت إلى الرحمن أقرب، كل جمعة وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل جمعة وهمتك للجنة أكبر.

لمثلك ترق الكلمات وتتهادى الدعوات، ولمثلك يهتف الفؤاد معلنًا حبك في الله، صباح الخير وجمعة مباركة إن شاء الله.

جمعة مباركة إن شاء الله.

شعر عن يوم الجمعة فيس بوك

الغسل والطيب والكهف وتلاوتها *** ومسابق صفوف من الصبح مجتمعه

حاجات أربع آلا فزت بحلاوتها *** تغسل ذنوبك من الجمعه ليا الجمعه