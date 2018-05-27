جميلة البوابة: 5 علاجات منزلية لزيادة كثافة الشعر

5 علاجات منزلية لزيادة كثافة الشعر

تعلمي هذه الطرق الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر الاكثر شيوعا وخصوصا مشكلة كثافة الشعر..

1. البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتينات التي تعتبر ضرورية لشعر أقوى وأكثر سماكة. يتم استخدام البيض في معظم العلاجات لتجديد الشعر من الجذور وجعله أقوى.

المكونات:

2 بيض (قد يختلف عدد البيض باختلاف طول شعرك)

زيت جوز الهند / زيت الزيتون

ماء

الخطوات:

خذ بيضتين أو أكثر واخفقهما عاً واسكبهما في وعاء.

تناول ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وملعقتين من الماء.

اخلطي جميع المكونات جيدًا وضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 25-30 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف لإزالة رائحة البيض من شعرك.

استخدمي هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. سوف تكونين قادرا على رؤية الفرق في شعرك بعد أسابيع قليلة.

2. عنب الثعلب الهندي أو أملا

أملا أو عنب الثعلب الهندي غني بفيتامين C ومعروف بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهاب. وقد استخدمته ربات البيوت الهندية منذ فترة طويلة لجعل الشعر أكثر سمكا وأكثر لمعان وأقوى.

المكونات:

مسحوق املا

زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

الخطوات:

يسخن زيت الزيتون أو زيت جوز الهند في مقلاة وتضاف ملعقتين من بودرة أملا.

يسخن الزيت حتى يصبح لونه بني.

يترك ليبرد قليلاً ثم يوضع الخليط على فروة رأسك.

يدلك شعرك ويترك الخليط لمدة 30-45 دقيقة.

يغسل شعرك باستخدام شامبو خفيف ، ويشطف بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لمدة 4 أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

3. الألوة فيرا

تعمل الألوة فيرا كمحفز لتحسين نمو الشعر وهي غنية بفيتامين A ، B ، C و E . تساعد على ترطيب شعرك وتجلب لمعانًا لها أيضًا. يحتوي الصبار على إنزيمات بروتينية تساعد في إصلاح الخلايا الميتة الموجودة في فروة الرأس والتي تساعد في النهاية على تجديد شعرك وجعله أكثر كثافة.

المكونات:

جل الألوة فيرا

عسل

زيت جوز الهند

الخطوات:

تخلط 5 ملاعق كبيرة من هلام الألوة فيرا مع 2 ملعقة طعام من العسل و 3 ملاعق طعام من زيت جوز الهند.

يوضع المزيج على فروة الرأس ويدلك الشعر جيدا ، ثم يترك لمدة 25-30 دقيقة.

يغسل شعرك باستخدام الشامبو العادي ويشطف بالماء البارد.

اتبعي هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج لبضعة أسابيع.

4. بذور الحلبة

تتكون بذور الحلبة أو بذور ميثي من الأحماض الأمينية والليسيتين وهي مصدر غني بالبروتين. فهي لا تجعل شعرك أكثر سمكا فحسب ، بل تزيل أيضًا أي قشرة موجودة في شعرك.

المكونات:

بذور الحلبة

لبن خاثر

زيت الزيتون

الخطوات:

تخلط ملعقة واحدة من مسحوق بذور الحلبة مع 5 ملاعق طعام من اللبن الخاثر و 1-2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.

يغطى الخليط ويترك لمدة ساعتين.

بعد ساعتين ، يصبح الخليط جاهزًا للاستخدام. إذا كنت تعتقد أن المزيج سميك جدا لاستخدامه، يمكنك صب القليل من الماء لجعله أقل كثافة.

يدلك الشعر بالمزيج ويترك لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

يغسل شعرك جيدا باستخدام شامبو خفيف.

اتبعي هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لمدة 4 أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

5. زيت الزيتون

زيت الزيتون هو واحد من العلاجات المنزلية الأكثر استخداما للمساعدة في علاج الشعر التالف. الزيت لها خصائص ترطيب رائعة ويمنع جفاف الشعر. زيت الزيتون يساعد على منع قشرة الرأس ويجعل شعرك أقوى

المكونات:

زيت الزيتون

عسل

الخطوات:

تخلط 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين من العسل.

يوضع الخليط على شعرك ويترك لمدة 30 دقيقة

يغسل شعرك جيدا باستخدام الشامبو العادي.

طريقة أخرى لاستخدام زيت الزيتون هو تدليك زيت الزيتون الدافئ على الشعر ويترك لليلة كاملة. يمكنك استخدام شامبو الشعر العادي في صباح اليوم التالي.

استخدمي هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج