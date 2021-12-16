شعر وقصائد عن عيد الكريسماس، في 25 ديسمبر من كل عام يحتفل المسيحيون في عيد الكريسماس أو الميلاد ، حيث تتمثّل مظاهر الاحتفال بالكريسماس فى تبادل الهدايا والألعاب للأطفال والتهاني والمسجات والرسائل على الواتس آب ، وأيضاً ظهور سانتا كلوز للأطفال لتوزيع الهدايا وعمل أجواء لطيفة، ولا ننسى تزيين شجرة عيد الميلاد وإعداد عشاء عائلي جميل بهذ المناسبة.

شعر وقصائد عن عيد الكريسماس

حتى لو غاب القمر سيبقى الحب الذي بيننا هو الحب الحقيقي.

كل عام وأنتم بألف خير

حتى لوغاب حبيبي عنك ظلي سيبقى حبي لك الرفيق، كل عام وانت لي.

الى احبتي ومن هم غالين بس اللي أحبهم ويحبوني كل عام وانتم لي اعظم نعمة.

بكل وبكامل العهد و المحبة و ابدا معك السنة، عيوني أهديك التهاني وأطرق لقلبك الباب، عساك دوم من عواده.

يا الفرح زوري الغوالي وبلغيهم سلامنا وعساهم دوم بخير.

يا اجمل شي لا يمكن ان أنساه، انا اغلى من عمري انا اليوم اعطيك وازيدك، يا عساك كل يوم جنبي ونتقاسم الفرح والحون و وكل عام وانت بخير.

بالسنة الجديدة احس اني بوجودك فرحان وما اريد من الدنيا غيرك، كل عام وانت لي الشمس اللي تنور لي حياتي دوم.

حتى لو انتهينا من قضاء اشياء لا يمكن لنا ان ننهي العشق الكبير بيننا.

حين ادركت بانك انت معي في عامي الجديد فحينا قلت في نفسي لا يهمني شيء، فبكل صدق فيكفيني انك انت هنا في هذه الحياة المليئة بالمشكلات.

كثيرا ما يقولون بان للحب وقت يتجدد في كل عام ، وانا في هذا اليوم امدد لك ذلك الوقت على حبكم اهلي.

اتمنى من الله بان صفاء قلوبنا ويجعلنا على طريقه الشيد دوما، وكل عام وانتم بخير.

في قلبي خبيتك وبالتبريكات خصيتك وعلى كل البشر غليتك وبالسنة الجديدة هنيتك.

يا كل الدنيا و السنين انتظرك انا ع الأبواب والدمع من عيوني والله واقف على حد الاهداب يلا نفرح ويا اغلى الناس والأحباب.

في غابةِ أشجار الميلادِ ضاعَتْ أعرافُ بلادي

وظللتُ أفتِّشُ منهمكاً عنها في غابِ الميلادِ

أنوارٌ تكسو أشجاراً نُصِبَتْ في وسَطِ الأكبادِ

تتلألأُ إغراءً علناً من فوقِ رؤوسِ الأشهادِ

ونُويْلٌ يأتي مبتسِماً بهدايا فوقَ التِّعْدادِ

والثلجُ الأبيضُ يغمرنا غطّى جبلاً وَمَلاَ الوادي

ولبِسْنا ثوباً مُحْمرّاً بدماءِ هُويَّةِ أولادي

وتبجّحنا في أعذارٍ أقبحُ من فعلِ الأوغادِ

فالتاجرُ يبغي أرباحاً من بيعِ هويّة أحفادي

والآخرُ يُرضي أفواجاً قد جاءتْ من كلِّ بلادِ

والثالثُ يحسبُهُ أمرٌ تفرضُهُ عولمة بلادي

والغابةُ تنمو من حولي يحصرُني شجرُ الميلادِ

وأُسائِلُ نفسي أحياناً: هل لا زالتْ هذي بلادي؟!

هل لا زلنا نُدْعى عَرَباً حينَ نسينا لغةَ الضادِ؟!

هل لا زالت هذي أرضي أم صارتْ أرضَ الميعادِ؟!

فأنا أذكرُ شجري نخلاً يثمرُ رطباً حلو الزادِ

وأنا أذكرُ عندي عيداً هو حتماً خيرُ الأعيادِ

وأنا أذكرُ أرضي رَمْلاً لا الثلجَ المصنوعَ العادي

وأنا في ذكراي إذا بي يخنُقُني شجرُ الميلادِ

وإذا بي أنهضُ منتفضاً لا لن يتنصَّرَ أولادي

سأظلُّ أعلِّمُ أبنائي أن يأبَوا عيد الميلادِ

وأردِّدُ في كلِّ مكانٍ رغم الغابة،عيشي بلادي

مظاهر الاحتفال بعيد الكريسماس

شجرة عيد الميلاد وهى مظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الكريسماس في 25 ديسمبر من كل عام تعبيراً عن بهجة وفرحة أعياد الكريسماس، حيث تزين الشجرة داخل البيت تعبيرًا عن رمز الحياة والنور ويتم تنصيبها قبل العيد بعدة أيام وتبقى حتى عيد الغطاس.



رموز مرتبطة بعيد الميلاد المجيد

1ـ شجرة عيد الميلاد

2ـ بابا نويل

3ـ الرعاة

4ـ النجوم

5ـ اللون الأحمر

6ـ اللون الأخضر

7ـ الجرس

8ـ الشمعة

طقوس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

تزيين الساحات والمنازل والشوارع بالألوان المتلألئة وبشكل خاص باللونين المميزين لهذا العيد وهم اللون الأخضر والأحمر، وأحيانًا يتم التزيين باللون الفضي والذهبي.

في عيد الميلاد المجيد تنصب الأشجار، وبشكل خاص أشجار الصنوبر التي يتواجد منها أشكال وأنواع عديدة، ويتم تزيينها بالنجوم والضباط المتلألئة والأضواء المتميزة.

أصبح عيد الميلاد المجيد مقترن ببابا نويل أو سانتا كلوز، حيث في كل عيد ميلاد المسيح يقوم بابا نويل بالتجول في الطرقات، وتوزيع الهدايا على الأطفال بشكل خاص الأطفال الفقراء حتى يدخل عليهم السعادة والفرح.

أطباق عيد الميلاد

الدجاج المحشي

الأسماك

الحلوى المزينة بشجرة عيد الميلاد

الكبة

ورق العنب

الدجاج المحشي

الفتوش

التبولة

بابا غنوج

المعجنات

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