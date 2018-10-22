شكشوكة تركية بالخضار

تعلمي معنا طريقة صنع الشكشوكة على الطريقة التركية بالطماطم والفطر والفلفل الحار...

المقادير:

6 بيضات كبيرة

ثمرة باذنجان صغيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

¼ كيلو (250 جم) مشروم مقطع شرائح

2 كوب (400 جم) طماطم مقشرة، ومفرومة

2 كوب (400 جم) طماطم مقطعة مكعبات

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة (10 جم) بابريكا

ملعقة صغيرة (5 جم) كمون

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أحمر حار مجفف مجروش

ملح وفلفل أسود

الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في وعاء كبير، ضعي الباذنجان وملعقة من الزيت ونصف كمية الكمون ونصف كمية البابريكا، وقلبي جيدًا.

ضعي الخليط في صينية فرن، ثم ضعيه في الفرن لمدة 20 دقيقة.

على نار متوسطة، سخني ملعقة من الزيت، ثم أضيفي المشروم والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 5 دقائق.

على نار متوسطة، سخني باقي الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه لمدة 5 دقائق.

أضيفي مكعبات الطماطم والطماطم المفرومة والملح والبابريكا والكمون والفلفل الحار، وقلبي جيدًا.

غطي المقلاة واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

أضيفي الباذنجان والمشروم، وقلبي جيدًا.

أضيفي البيض، ثم رشي على الوجه الملح والفلفل الأسود والبابريكا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 10 -15 دقيقة حتى ينضج البيض، ثم قدميه.