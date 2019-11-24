ما تفسير الحلم بالشلل في المنام أو ما يعرف بالجاثوم؟

هل حلمت بأنك ترى نفسك ولكنك لا تستطيع ان تتحرك؟ أو شعرت بأنك شيئا ثقيلا وداكنا يضغط على صدرك ويمنعك من الحركة أو حتى الصراخ؟

لا تقلق انه الجاثوم أو شلل النوم ، وهو الشعور بأنك واعي و لكن لا تستطيع الحركة، ويحدث شلل النوم عندما يكون الإنسان يمر بين مراحل اليقظة و النوم، فوقتها يشعر بأنه غير قادر على الحركة أو الكلام لبضع ثوان حتى بضع دقائق.



يحدث الجاثوم أو شلل النوم عند الدخول في النوم أو عند الاستيقاظ، و أثناء النوم يمر جسم الإنسان بمرحلتين، مرحلة النوم غير الحالم و مرحلة النوم الحالم، و تحدث مرحله النوم الغير حالم أولاً، ثم ينتقل الجسم لمرحله النوم الحالم.

و ما يحدث في الجاثوم هو أن الإنسان يستيقظ قبل أن تنتهي مرحلة النوم الحالم ، و ينتج عن ذلك أن يكون الإنسان في كامل وعيه و يعي ما حوله ، ولكن لا يستطيع الحركة أو الكلام بل من الممكن أن يُصاب بنوع من الهلوسة البصرية أو السمعية، فيري و يسمع ما ليس واقعاً في الحقيقه مما يضاعف الشعور بالخوف و التوتر، فيرى مثلاً شخصاً قادماً ويحمل سكيناً ليقتله، و لكن لايستطيع الحركة أو حتى طلب المساعدة.