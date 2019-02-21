اصنعيه بنفسك: شموع مضادة للحشرات
اصنعيه بنفسك: شموع مضادة للحشرات
هل تخططين لقضاء سهرة في الحديقة؟ أو ربما ازعجك البعوض داخل المنزل، الان يمكنك صنع طارد عضوي للحشرات من مكونات بسيطة.
المواد:
40 قطرة من زيت اللافندر والارز والليمون العطرية
8 أغصان إكليل الجبل الطازجة
4 ميسون الجرار
2 ليمون طازج
2 ليمون طازج
شموع عائمة
ماء
الطريقة:
تقص شرائح الليمون الحامض والليمون الأخضر.
في كل جرة يوضع 2 غصن من إكليل الجبل.
يملئ كل وعاء بماء ¾.
تضاف 10 قطرات من اختيارك من الزيوت الأساسية لكل جرة.
تمزيج بلطف
توضع في كل جرة شريحة من الليمون
إذا لزم الأمر ، يضاف المزيد من المياه لرفع المستوى.
توضع شمعة عائمة فوقها.
توضع في الخارج ثم تشعل.
استبدال الشموع حسب الحاجة.
ملاحظة: بعد 2-3 أيام من رمي السائل والليمون تغسل الجرار جيدا ويصنع مزيج جديد.
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