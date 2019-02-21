اصنعيه بنفسك: شموع مضادة للحشرات

هل تخططين لقضاء سهرة في الحديقة؟ أو ربما ازعجك البعوض داخل المنزل، الان يمكنك صنع طارد عضوي للحشرات من مكونات بسيطة.

المواد:

40 قطرة من زيت اللافندر والارز والليمون العطرية

8 أغصان إكليل الجبل الطازجة

4 ميسون الجرار

2 ليمون طازج

2 ليمون طازج

شموع عائمة

ماء

الطريقة:

تقص شرائح الليمون الحامض والليمون الأخضر.

في كل جرة يوضع 2 غصن من إكليل الجبل.

يملئ كل وعاء بماء ¾.

تضاف 10 قطرات من اختيارك من الزيوت الأساسية لكل جرة.

تمزيج بلطف

توضع في كل جرة شريحة من الليمون

إذا لزم الأمر ، يضاف المزيد من المياه لرفع المستوى.

توضع شمعة عائمة فوقها.

توضع في الخارج ثم تشعل.

استبدال الشموع حسب الحاجة.

ملاحظة: بعد 2-3 أيام من رمي السائل والليمون تغسل الجرار جيدا ويصنع مزيج جديد.