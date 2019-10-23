شوربة البطاطا الخريفية

وصفة شوربة البطاطا سهلة وسريعة...

المكونات:

5 شرائح لحم مقدد ، مقطع مكعبات

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

1 كوب مكعبات بصل أبيض أو أصفر

4 حص ثوم ، مقشرة ومفرومة

¼ كوب دقيق متعدد الأغراض

2 كوب من مرقة الدجاج أو الخضار

2 كوب حليب ، دافئ

1.5 رطل من البطاطا ، مقطعة مكعبات

1 كوب جبنة تشيدر حادة

نصف كوب من الزبادي اليوناني العادي أو الكريما الحامضة

1 ملعقة صغيرة من ملح البحر أو أكثر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

الطبقة الاختيارية: شرائح بصل خضراء رقيقة أو الثوم المعمر ، والجبن المبشور ، واللحم المقدد الإضافي ، والقشدة الحامضة

الطريقة:

يسخن قدر على نار متوسطة عالية. يُضاف اللحم المقدد ويُطهى حتى يصبح مقرمشًا مع التحريك من حين لآخر. ينقل اللحم المقدد إلى طبق منفصل ، مع الاحتفاظ ببقايا الدهن. (أو يمكنك استبدال الزبدة بدلاً من الدهن. )

يُضاف البصل ويُقلّى لمدة 5 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح طرياً. يُحرَّك المزيج في الثوم ويُحرّك المزيج لمدّة تتراوح بين دقيقتين ودقيقتين. يحرك الدقيق في الخليط لمدة دقيقة إضافية لطهي الدقيق مع التحريك من حين لآخر. ثم تضاف المرقة، يليها الحليب والبطاطا.

استمر في الطهي حتى يصل الخليط الى الغليان. ثم تقلل الحرارة إلى متوسطة منخفضة ، ثم يغطى ويترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة أو حتى تصبح البطاطا طرية ، مع الحرص على تحريك الحساء كل بضع دقائق حتى لا يحترق القاع.

بمجرد أن تصبح البطاطا طرية، يُحرّك جبن الشيدر والزبادي اليوناني (أو الكريما الحامضة) والملح والفلفل واللحم المقدد . يتبل بالملح والفلفل ، إذا لزم الأمر.

يقدم دافئا.