هل تحبون المأكولات البحرية؟ لما لا تجربوا معنا شوربة الجمبري من المطبخ التايلندي بالتوابل الحارة

المقادير:

كوب أرز بسمتي غير مطبوخ

2 ملعقة كبيرة زبدة

500 جرام روبيان (جمبري) مقشر ومنظف

ملح وفلفل اسود

2 فص ثوم مفروم

1 بصلة مفروم

حبة فلفل احمر حلو مقطع مكعبات

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

2 ملعقة كبيرة معجون كاري

2 كوب حليب جوز الهند

4 أكواب مرقة

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

اطهي الأرز حسب الطريقة المعتادة وضعيه جانباً.

الطريقة :

ضعي الزبدة في وعاء على نار متوسطة حتى تذوب ثم اضيفي الروبيان وقلبي لدقيقتين حتى يتحول للون الوردي. ثم ضعيه جانباً.

في نفس الوعاء اضيفي البصل والثوم والفلفل وقلبي لدقائق ثم اضيفي الزنجبيل وقلبي لدقيقة إضافية.

ضعي معجون الكاري وقلبي حتى يتجانس ثم اضيفي حليب جوز الهند والمرقة واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق.

اضيفي الروبيان والأرز وقلبي لدقيقتين ثم اضيفي عصير الليمون والكزبرة وقدمي على الفور.