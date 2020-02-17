شوربة الخضار مع الدجاج

المقادير:

دجاجة 2,5 كيلو غير مقطعة.

معلقة كبيرة سمن

فص حب هال

فص مستكة

ملح وفلفل

ملعقة زنجبيل

ربع كيلو بازلاء

ربع كيلو فاصوليا

ربع كيلو كوسة

نص كيلو خرشوف مقطع

بقدونس منظفة ومفرومة

كرفس منظفة و مفرومة

بصلة مقطعة

الطريقة:

فى قدر كبير يوضع السمن و يسخن ثم تشوح الدجاجة مع الحب هال والمستكة.

يغطى الخليط بالماء وننتظر حتى غليانه. يوضع البصل ويرش الملح والفلفل على المزيج.

عند الغليان تخفض الحرارة ويغطى القدر حتى ينضج ثم نخرج الدجاجة من الوعاء .توضع الخضروات جميعها ما عدا البقدونس والكرفس وعند تمام نضج الخضروات يوضع الكرفس والبقدونس ويقلب.

بعد ربع ساعة تطفأ النار وتوضع الدجاجة فى الفرن تحت الشواية لمدة عشر دقائق ثم يقدم الطبق مع الأرز بالشعرية.