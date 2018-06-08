شوربة الدجاج بالاعشاب العطرية

تعد الشوربة طبقا اساسيا على مائدة رمضان، فما رأيك بتجربة هذه الشوربة الشهية بنكهة التوابل العشبية العطرية...

المقادير:

1 صدر دجاج

1 ظرف شوربة دجاج جاهزة

½ كوب جزر

2 ملعقة كبيرة كرفس

2 ملعقة كبيرة بصل

فلفل أسود وملح حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل

1 ملعقة كبيرة ثوم

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الطريقة:

في قدر على النار يوضع القليل من الزيت ويقلى الثوم والبصل لعدة دقائق.

يضاف الكرفس وصدر الدجاج المقطع الى شرائح الى المكونات مع التقليب.

يضاف الجزر المقطع وكمية كافية من الماء.

عندما يغلي الماء يضاف ظرف الشوربة الجاهزة.

يتبل بالملح والفلفل واكليل الجبل حسب الرغبة.