شوربة الدجاج بالكريمة والشوفان

تعتبر شوربة الدجاج من الشوربات المغذية والمفيدة في فصل الشتاء وخاصة لنزلات البرد. تحتوي هذه الشوربة على الفيتامينات والأملاح اللازمة لتقوية المناعة ويمكن إعداد طبق شوربة الدجاج بطرق عديدة لزيادة قيمتها الغذائية.

المقادير:

شريحتين من فيليه الدجاج مقطعتين على شكل مكعبات

1 ملعقة زيت زيتون

2 حص من مستكة

1 حبة بصل أخضر

3 حص ثوم مهروس

حبة جزر متوسطة مكعبات

عودين من الكرفس مقطع

1/2 كوب شوفان

1/2 كوب من شرائح الفطر

1/4 كوب كريمة لباني

1/2 ملعقة فلفل أسود

رشة ملح

الطريقة:

في وعاء للطهي، ضعي الزيت والمستكة على نار هادئة حتى تظهر رائحتها، ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم المهروس والكرفس المقطع والجزر حتى يذبل الكرفس.

أضيفي مكعبات الدجاج وقلبي 15 دقيقة على نار متوسطة ثم أضيفي الفطر وقلبي 4 دقائق.

أضيفي الماء واتركي الخليط حتى تنضج مكعبات الدجاج.

أضيفي الشوفان و الكريمة لتغلي 3 دقائق أخرى وقدميها ساخنة.