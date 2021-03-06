شوربة الدجاج بجوز الهند التايلاندية

يجمع حساء دجاج جوز الهند هذا بين النكهات التايلاندية الكلاسيكية مثل الليمون والزنجبيل والليمون وجوز الهند...

المكونات:

1 ساق عشبة الليمون

2 إنش من الزنجبيل الطازج

1 ليمونة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

2 علبة حليب جوز الهند

3 أكواب مرق الدجاج

2 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

1 ملعقة كبيرة صلصة سمك

حفنة كزبرة

الطريقة:

يقشر الزنجبيل ويقطع إلى شرائح. قم بإزالة أي طبقات جافة أو سوداء من عشب الليمون وتقطيعها إلى أقسام 1 بوصة. اغسل الليمون جيدًا لإزالة أي شمع أو بقايا وإزالة القشر بمقشر الخضار. حاول الحصول على أقل قدر ممكن من اللب الأبيض على قشر الليمون.

ضع الزنجبيل والليمون وقشر الليمون وكلا علبتي حليب جوز الهند ومرق الدجاج في قدر. يوضع على نار متوسطة ويقلب لخلط المكونات ويذوب حليب جوز الهند الصلب. اجلب السائل على نار هادئة.

بينما يتحول الحساء إلى سائل ، قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة. بمجرد أن تنضج المرق على نار هادئة ، أضيفي الدجاج واتركيها تنضج مرة أخرى واتركيها تنضج لمدة عشر دقائق أو حتى ينضج الدجاج تمامًا.

بمجرد أن ينضج الدجاج تمامًا ، أطفئي الموقد. نضيف عصير الليمون وصلصة السمك. قدميها ساخنة مع عدد قليل من أغصان الكزبرة الطازجة. قدميها مع أرز الياسمين الساخن إذا رغبت في ذلك.

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