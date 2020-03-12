شوربة الذرة مع الدجاج

وصفة شهية لوجبة طعام مغذية وغنية بالفيتامينات

المقادير:

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

1 بصل متوسط مفروم

1 فص من الثوم المفروم

3 كوب من الذرة (حب مجمد)

8 كوب من مرق الدجاج أو اللحم

ملح وفلفل

1 كوب من الكريمة لباني

قطع من الدجاج المسلوق

فلفل أحمر (مكعبات صغيرة وذرة حب للتزيين).

الطريقة :

تسخن الزبدة في إناء على نار متوسطة ثم يُضاف البصل والثوم مع التقليب لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح لونهما ذهبياً.

تُوضع الذرة المُجمدة في ماء مغلي لمدة 5 دقائق قبل الاستخدام، ثم تُصفى و تُضاف إلى خليط البصل و تُقلب لمدة 5 دقائق.

يُضاف المرق ويُتبل الخليط بالملح والفلفل ويُترك حتى يبدأ في الغليان.

تُخفف الحرارة ويُترك الخليط لمدة 10 دقائق مع مراعاة التقليب من حين إلى آخر ثم تُرفع جانباً لتبرد قليلاً.

تُوضع الشوربة في الخلاط الكهربائي تدريجياً مع الاحتفاظ بقليل من الذرة جانباً و تُضرب باقي الكمية حتى تصبح سائلاً غليظاً.

تُسخن الشوربة مرة أخرى على نار متوسطة ثم تُضاف كريمة الـ"لباني" والذرة المحفوظة جانباً وقطع الدجاج، وتٌقلب من دون الوصول إلى درجة الغليان .

عند التقديم تزين بقليل من البصا الاخضر.