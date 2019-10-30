شوربة الروبيان والخضار الشهية والمغذية..

المكونات:

1/4 رطل روبيان جمبو مطبوخ، منفصل

1/8 كوب كستناء ماء، مكعبات

1 حص ثوم، مكعب

½ ملعقة كبيرة صلصة الصويا

¼ ملعقة صغيرة زيت السمسم

½ ملعقة صغيرة سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مقطع

رشة من الفلفل الأبيض

18 فطيرة صينية باللحم

48 أوقية (11 ½ كوارت) مرق دجاج منخفض الصوديوم

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا منخفضة

½ كوب من البازلاء الثلجية

½ كوب جزر مبروش

الطريقة:

تقطيع الروبيان المطبوخ تقريبًا واحتفظ بأربعة منهم للتزيين.

في وعاء متوسط ​​الحجم، يُمزج الجمبري المفروم مع الكستناء المائي والثوم وصلصة الصويا وزيت السمسم والسكر والبصل الأخضر المفروم مع قليل من الفلفل الأبيض.

ضعي العديد من فطائر باللحم وضعي ملعقة صغيرة أو نحو ذلك من خليط الروبيان في الوسط. اغطس طرف إصبعك في القليل من الماء ثم رطبي حافة الفطيرة. قومي بطي الفطيرة لتغطية الحشوة واستخدم شوكة للضغط على الحواف. كرري حتى يتم ملء جميع الفطائر.

في وعاء كبير، يُغلى مرق الدجاج وصلصة الصويا في درجة حرارة منخفضة. تضاف فطيرة اللحم ، والبازلاء، والجزر. يطبخ لمدة 4-5 دقائق أو حتى يتم طبخ الفطائر وينضج الخضار. اضف الملح والفلفل للمذاق.

يُقدّم الطبق على الفور مع الروبيان المحفوظ ورقائق الفلفل الأحمر والبصل الأخضر المفروم!