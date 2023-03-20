شوربة الزفاف على الطريقة الإيطالية

احفظي شوربة الزفاف الإيطالية في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام أو في الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. يمكنك إعادة التسخين مباشرة من الفريزر الى الميكروويف أو على الموقد. أضف بعض السبانخ الطازجة إلى الشوربة المعاد تسخينه إذا كنت ترغب