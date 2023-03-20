البوابة - تعرف شوربة الزفاف الإيطالية أيضاً باسم "حساء نابولي" أو مينسترا ماريتاتا ، والتي تترجم إلى "حساء الزواج" ، وليس حساء الزفاف. فهي في الواقع تشير إلى "تزاوج" قطع اللحم غير المكلفة والخضروات الورقية التي تشكل المكونات الرئيسية.
شوربة الزفاف على الطريقة الإيطالية
المكونات:
- 8 أونصات لحم بقري مفروم
- 8 أونصات لحم غنم مفروم
- 1 كوب بقسماط طازج
- 1 كوب جبن بارميزان مبشور
- 3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم
- 1 بيضة كبيرة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
الشوربة:
- 1 ملعقة طعام زيت زيتون
- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة
- 2 جزر كبير مقشر ومقطع إلى مكعبات
- 2 سيقان كرفس مقطع إلى مكعبات
- 3 فصوص ثوم مفروم
- نصف ملعقة صغيرة ملح كوشير
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ¼ ملعقة صغيرة شبت مجفف
- نصف كوب نبيذ أبيض جاف أو بديلة
- 9-10 أكواب مرق دجاج
- 1 كوب معكرونة أسيني دي بيبي المجففة
- 5 أونصات من السبانخ الصغيرة طازجة ومقطعة
- جبنة بارميزان مبشورة للتقديم
شوربة الزفاف على الطريقة الإيطالية
طريقة التحضير:
- أضف جميع مكونات كرات اللحم ما عدا زيت الزيتون إلى وعاء خلط كبير. تخلط بلطف حتى تمتزج بالكامل. تشكل على شكل كرات لحم صغيرة ، قطرها حوالي 1 بوصة.
- سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة عالية. أضيفي حوالي نصف كرات اللحم واطهيه لمدة 3 دقائق لكل جانب ، مع التقليب إلى اللون البني بالكامل. تنقل إلى طبق. كرر مع ما تبقى من كرات اللحم.
- أضف 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون إلى نفس القدر وقلل الحرارة إلى متوسطة / منخفضة. يُضاف البصل والجزر والكرفس ويُطهى لمدة 5 دقائق حتى ينضج. يُضاف الثوم ويُطهى لمدة 30 ثانية أو حتى تفوح رائحته. يتبل بالملح والفلفل والشبت.
- أضف النبيذ واكشط قاع الإناء بملعقة خشبية لتفكيك أي بقايا. نضيف مرق الدجاج ونتركه يغلي.
- تُضاف المعكرونة وكرات اللحم إلى القدر ويُطهى لمدة 8-10 دقائق ، حتى تنضج المعكرونة وتنضج كرات اللحم. خلال الدقيقة الأخيرة من الطهي ، يضاف السبانخ ويترك لتذبل.
- تقدم ساخنة مع رشة من جبنة البارميزان المبروشة.
ملاحظة:
- إذا كنت تفضل ذلك ، يمكنك خبز كرات اللحم قبل 48 ساعة في الفرن. على صينية في درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 14-16 دقيقة أو حتى تنضج بالكامل.
- يمكن استبدال السبانخ بالكال إذا رغبت في ذلك. يحتاج الكال إلى وقت أطول للطهي ويجب إضافته مع المعكرونة.
- إذا لم يكن لديك معكرونة، جربي أشكالًا صغيرة أخرى مثل ديتاليني أو أورزو أو حتى قطع معكرونة.
- احفظي شوربة الزفاف الإيطالية في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام أو في الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. يمكنك إعادة التسخين مباشرة من الفريزر الى الميكروويف أو على الموقد. أضف بعض السبانخ الطازجة إلى الشوربة المعاد تسخينه إذا كنت ترغب في ذلك.
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