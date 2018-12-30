شوربة الطماطم والريحان

استمتع بالريحان مع شوربة الطماطم اللذيذة دون الشعور بالذنب! من دون كريمة ، سكر ، أو أي إضافات لا لزوم لها.

المكونات:

3 رطل من الطماطم

1 بصلة متوسطة مقطعة إلى قطع

6-10 حص ثوم

3 جزر كبيرة مقشرة + مقطعة إلى نصفين

1/3 كوب زيت زيتون

ملح وفلفل

4 أكواب من مرق الخضروات (أو الدجاج)

ملعقتان كبيرتان من خل البلسمي

½ ½ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

2-4 ملاعق طعام ريحان البيستو

الطريقة:

توضع الطماطم والبصل والثوم والجزر على صينية خبز كبيرة على رف في وسط الفرن ويسخن الفرن إلى درجة 375 فهرنهايت. ترش برذاذ زيت الزيتون ورشة سخية من الملح والفلفل. توضع الصينية في الفرن وتترك المكونات لمدة ساعة واحدة. تحقق من المكونات بعد 30 دقيقة

تنقل المكونات من صينية الخبز إلى الخلاط وتخلط الخضار حتى تصبح ناعمة تمامًا. إذا كان لديك خلاط فائق الفعالية فستتحول الى مرق.

ينقل المعجون إلى قدر على نار متوسطة. تضاف مرقة الدجاج ويترك الحساء ليصبح ساخنا لمدة 5 إلى 7 دقائق. يضاف الخل البلسميك و رقائق الفلفل الأحمر. تضاف ملعقتين من البيستو. إذا رغبت في ذلك ، فقم بإضافة المزيد. تضاف ملعقة إضافية صغيرة من الريحان وتتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة. يقدم مع الخبز المحمص.