شوربة العدس الأحمر بالكاري والقرع شوربة سريعة وسهلة التحضير للغاية، وسوف تبقيك دافئًا من الداخل إلى الخارج في أمسيات الخريف الباردة!

شوربة العدس الأحمر بالكاري والقرع

المكونات:

1 بصلة صفراء

2 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاري

1 15 أوقية. يمكن هريس اليقطين

1 كوب عدس أحمر جاف

6 أكواب من مرق الخضار

1/2 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

يُقطّع البصل إلى مكعبات ويُفرم الثوم ويُبشّر الزنجبيل. يُضاف البصل والثوم والزنجبيل إلى قدر كبير بزيت الزيتون ويُقلى على نار متوسطة حتى ينضج البصل (حوالي 5 دقائق).

أضيفي مسحوق الكاري واستمري في القلي لمدة دقيقة أخرى.

بعد ذلك، أضيفي هريس اليقطين والعدس ومرق الخضار. يقلب حتى يتجانس.

ضعي غطاء على القدر واتركي الحساء حتى يغلي على نار متوسطة عالية. بمجرد الغليان ، اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة. يُطهى الحساء مع التحريك من حين لآخر لمدة 20 دقيقة.

أخيرًا ، تذوقي الحساء وأضيفي الملح حسب الرغبة (حوالي نصف ملعقة صغيرة). قدميها ساخنة مع الخبز للتغميس!

القيمة الغذائية للعدس

يحتوي العدس على القليل من السُعرات الحرارية، وعلى ألياف غِذائية مفيدة للجهاز الهضمي، ويحتوي أيضاً على مواد كربوهيدراتية، ويتميّز العدس بِعدم احتوائه على الكولسترول الضار، وتدخل في تركيب العدس أحماض دُهنيّة وأحماض أمينية بنسبة لا بأس بها، ونِسبة عالية من الماء ويحتوي أيضاً على حِمض الفويك، ومواد سُكرية، وبعض الفيتامينات الضرورية مثل: فيتامينA، وفيتامينE، وفيتامينC، وفيتامينK.

فوائد العدس

- يقوّي مناعة الجِسم ويحميه من بعض الأمراض مثل: أمراض الإنفلونزا، وأمراض العدوى وخصوصاً في فصل الشتاء.

- يُحافظ على صحة العظام ويُقوّيها ويقي من هشاشتها.

- يقوي الأسنان ويحميها من التسوس ويحميها من الالتهابات ويخفّف من التهابات اللثة أيضاً.

- يحمي القلب من الأمراض التي قد تُصيبه ويمنع الأزمات القلبية والجلطات القلبية.

- يعمل على تقوية وتنشيط الجِهاز العصبي وذلك لوجود فيتامين B.

- يُساعد العدس على تسهيل عمليّة الهضم.

- يزيد من قوة المرأة الحامل في الحفاظ على جنينها من التشوّهات الخُلقية.

- يُحقق الشعور بالشبع والامتلاء لذلك فهو يُساعد في فُقدان الوزن.

- يُعالج العدس حالات فُقر الدم لاحتوائه على عُنصر الحديد.

- يُساعد على طرد السموم والطُفيليّات من الجِسم.

- يُعتبر العدس مُدرّاً طبيعيّاً للبول.

- يحافظ على قوة البصر ويحمي عدسة العين.

- يحمي الجلد من الكثير من الأمراض ويؤخّر علامات الشيخوخة لاحتوائه على فيتامين أ.

- يمنع الإمساك ويحمي من عسر الهضم.

شوربة اليقطين

أطباق صحية: حساء القرع (اليقطين)