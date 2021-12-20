جربي وصفة شوربة العدس في الشتاء

تعتبر شوربة العدس من أهم الأطباق الأساسية التي لابد من تناولها مع دخول فصل الشتاء، فهي من الأطعمة التي تمنح الشخص الشعور بالطاقة والدفء.

شوربة العدس

المقادير:

نصف كيلو عدس

50 مل سمن+بصلة على 4 قطع

5 فص ثوم

1 كرفس مفروم

1 جزر قطع

1 طماطم على 4 قطع

5 جم كمون

1 بطاطس على 4 قطع

5 جم ملح

5 جم شطة

1 لتر شوربة.



طريقة التحضير:

في إناء على النار نضع بها زيت ثم نضيف البصل والجزر والثوم والبطاطس والكرفس والطماطم والعدس.

نضيف الشوربة ونتبله ملح وفلفل وكمون ونتركه يستوى على نار هادئه وعندما ينضج نضربه فى الخلاط, ويقدم.

فوائد شوربة العدس الصحية

من فوائد شوربة العدس أنها غنية بالألياف الغذائية الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، كما يساعد في شعورك بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول.

تعد شوربة العدس مناسبة في الحميات الغذائية الخاصة بخسارة الوزن طالما يتم تحضيره بإضافة كمية بسيطة من الزيت، فهو عالي المحتوى بالماء، بالإضافة إلى أنه يعتبر مصدراً هاماً للألياف الغذائية والبروتين، وبالتالي فهو يساهم في تحقيق الشبع، كما أنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية كما ذكرنا، ولذلك فهو طبق مثالي في حميات خسارة الوزن.

تحتوي شوربة العدس على سعرات حرارية قليلة، وتعزى هذه التأثيرات إلى محتواه العالي من الألياف الغذائية، والتي تتكون من ألياف غير ذائبة في الماء في غالبها ونسبة أقل من الألياف الذائبة في الماء، بالإضافة إلى انخفاض مؤشره الجلايسيمي (أي مؤشر ارتفاع جلوكوز الدم بعد الوجبة)، وقد وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون البقوليات يكون وزنهم أقل بشكل عام بحوالي 3 كيلوجرامات من الأشخاص الذين يتجنبونها.

من فوائد شوربة العدس يقلل تناول من كوليسترول الدم بسبب تأثيره على الأحماض الأمينية في الدم، وذلك بحسب ما وجدته إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، كما وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الإنسان أن تناول البقوليات، ومنها العدس، يرتبط بانخفاض كوليسترول الدم الكلي والكولسترول السيء (LDL) والدهون الثلاثية، في حين وجد أن له تأثيرات إيجابية على الكولسترول الجيد (HDL)، وقد عزى الباحثون هذه التأثيرات للألياف الغذائية الذائبة في الماء والبروتين النباتي والسكريات القليلة التعدد ومركبات (Isoflavones) والفوسفوليبيدات (Phospholipids) والأحماض الدهنية ومركبات الصابونين (Saponins)، وغيرها من العوامل.

قد وجد أن محتوى العدس الأعلى من الأميلوز مقابل الأميلوبيكتين يخفض من المؤشر الجلايسيمي للعدس ويقلل من ارتفاع الكولسترول في الدم، وقد وجدت الدراسات أنه يقلل من الكولسترول الكلي في مرضى السكر، ولكن ليس من الكولسترول السيء أو الجيد أو الدهون الثلاثية، هذا بالإضافة إلى أن العدس يرفع من محتوى العصارة الصفراء من الكولسترول ويقلل من محتواها من الفوسفوليبيدات.

من فوائد شوربة العدس أنه يرتبط تناول البقوليات بانخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية، لا سيما بانخفاض الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقد وجد أن بروتين العدس الأحمر هو المسؤول عن خفض ضغط الدم المرتبط بتناول العدس.

من فوائد شوربة العدس يخفض تناول البقوليات، ومن ضمنها العدس، من مستوى الهوموسيستين في الدم، والذي يرتبط ارتفاعه بارتفاع فرصة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وقد وجد أن تناول العدس يرفع من مستوى حمض الفوليك ويقلل من مستوى الهوموسيستين في الدم، وبالتالي يقلل تناول العدس من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ينصح في تناول العدس من قبل المصابين بالسكري، وقد وجد ارتباط بين تناوله وانخفاض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفي عدة دراسات وجد أن العدس يمنع من الخلل الأيضي الذي يصاحب زيادة تناول الكربوهيدرات في حمية مريض السكري.

في إحدى الدراسات وجد أن إضافة 50 غراماً من العدس المطبوخ إلى حمية مرضى السكري تقلل من مستوى جلوكوز الدم في حالة الصيام، كما وجدت دراسة أخرى أن العدس المسلوق يقلل من مستوى جلوكوز الدم بعد الوجبة مقارنة بالخبز الأبيض الذي يحتوي على نفس كمية الكربوهيدرات.

من فوائد شوربة العدس أنها تنخفض نسب سرطان القولون والثدي والبروستاتا في الشعوب المستهلكة للعدس، وفي دراسة جمعت 90,630 سيدة، وجد أن استهلاك العدس يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفي تركيا وجد أن العدس هو أحد الأغذية الواقية من العديد من أنواع السرطان، كما وجدت دراسة تضمنت 186 شخص أن استهلاك البقوليات، ومنها العدس، يرتبط عكسياً بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد وجد للعديد من مكونات العدس تأثيرات مضادة للسرطان.

تناول شوربة العدس يعد مهم لإنتاج الإنزيمات والهرمونات.

تناول شوربة العدس تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، والحماية من الإصابة بمرض السكري والإمساك والسرطان بالأخص سرطان القولون.

تناول شوربة العدس تساعد في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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