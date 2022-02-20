شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة من المطبخ المكسيكي فائقة السرعة والسهولة، غنية ومليئة بالنكهة! انها افضل عشاء نباتي سهل طوال الأسبوع.

المكونات:

1 بصلة صفراء

2 فص ثوم

1 هالابينو (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 علب من الفاصوليا السوداء

1 علبة من مكعبات الطماطم المحمصة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

½ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة أو مسحوق شيبوتل

ملح حسب الرغبة

الطريقة:

يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم. قم بإزالة الساق والبذور من الهالابينو ، ثم قم بتقطيع ما تبقى من الهالبينو. يُضاف البصل والثوم والهلابينو وزيت الزيتون إلى قدر الحساء ويُقلى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا .

بينما يتم تقليب البصل والثوم والهلابينو ، استخدمي الخلاط لهرس علبتين من ثلاث علب من الفاصوليا السوداء (مع سائل من العلبة). إذا كانت الحبوب سميكة جدًا بحيث لا يمكن هرسها ، أضف كمية كافية من الماء لخلطها .

أضيفي العلب الثلاثة من الفاصوليا السوداء إلى وعاء الحساء (علبة من الفاصوليا الكاملة مع السائل ، واثنتان مهروسة) ، جنبًا إلى جنب مع علبة الطماطم المقطعة (مع العصائر) ، والكمون ، والأوريغانو، والفلفل الحلو المدخن. يقلب حتى يتجانس .