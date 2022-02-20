شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة من المطبخ المكسيكي فائقة السرعة والسهولة، غنية ومليئة بالنكهة! انها افضل عشاء نباتي سهل طوال الأسبوع.
شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة
المكونات:
1 بصلة صفراء
2 فص ثوم
1 هالابينو (اختياري)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 علب من الفاصوليا السوداء
1 علبة من مكعبات الطماطم المحمصة
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
½ ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف
½ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة أو مسحوق شيبوتل
ملح حسب الرغبة
الطريقة:
- يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم. قم بإزالة الساق والبذور من الهالابينو ، ثم قم بتقطيع ما تبقى من الهالبينو. يُضاف البصل والثوم والهلابينو وزيت الزيتون إلى قدر الحساء ويُقلى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا.
- بينما يتم تقليب البصل والثوم والهلابينو ، استخدمي الخلاط لهرس علبتين من ثلاث علب من الفاصوليا السوداء (مع سائل من العلبة). إذا كانت الحبوب سميكة جدًا بحيث لا يمكن هرسها ، أضف كمية كافية من الماء لخلطها.
- أضيفي العلب الثلاثة من الفاصوليا السوداء إلى وعاء الحساء (علبة من الفاصوليا الكاملة مع السائل ، واثنتان مهروسة) ، جنبًا إلى جنب مع علبة الطماطم المقطعة (مع العصائر) ، والكمون ، والأوريغانو، والفلفل الحلو المدخن. يقلب حتى يتجانس.
- ضعي غطاءً على القدر واتركي الحساء يغلي على نار هادئة. دعي الحساء ينضج مع التحريك المستمر لمدة 15 دقيقة. بعد الغليان لمدة 15 دقيقة ، تذوقيه وأضيفي الملح حسب الرغبة (1/2 ملعقة صغيرة). قدميها ساخنة مع اختيارك من الإضافات.
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