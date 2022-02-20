  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة

شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة

منشور 20 شباط / فبراير 2022 - 03:00
شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة
شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة

شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة من المطبخ المكسيكي فائقة السرعة والسهولة، غنية ومليئة بالنكهة! انها افضل عشاء نباتي سهل طوال الأسبوع.

شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة

المكونات:

شوربة الفاصوليا السوداء المدخنة

1 بصلة صفراء

2 فص ثوم

1 هالابينو (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 علب من الفاصوليا السوداء

1 علبة من مكعبات الطماطم المحمصة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

½  ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

½ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة أو مسحوق شيبوتل

ملح حسب الرغبة

الطريقة:

  • يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم. قم بإزالة الساق والبذور من الهالابينو ، ثم قم بتقطيع ما تبقى من الهالبينو. يُضاف البصل والثوم والهلابينو وزيت الزيتون إلى قدر الحساء ويُقلى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا.
  • بينما يتم تقليب البصل والثوم والهلابينو ، استخدمي الخلاط لهرس علبتين من ثلاث علب من الفاصوليا السوداء (مع سائل من العلبة). إذا كانت الحبوب سميكة جدًا بحيث لا يمكن هرسها ، أضف كمية كافية من الماء لخلطها.
  • أضيفي العلب الثلاثة من الفاصوليا السوداء إلى وعاء الحساء (علبة من الفاصوليا الكاملة مع السائل ، واثنتان مهروسة) ، جنبًا إلى جنب مع علبة الطماطم المقطعة (مع العصائر) ، والكمون ، والأوريغانو، والفلفل الحلو المدخن. يقلب حتى يتجانس.
  • ضعي غطاءً على القدر واتركي الحساء يغلي على نار هادئة. دعي الحساء ينضج مع التحريك المستمر لمدة 15 دقيقة. بعد الغليان لمدة 15 دقيقة ، تذوقيه وأضيفي الملح حسب الرغبة (1/2 ملعقة صغيرة). قدميها ساخنة مع اختيارك من الإضافات.

المزيد:

سلطة الكينوا المدخنة والفاصولياء السوداء

 

كلمات دالة:شوربة الفاصوليا السوداء المدخنةمطبخ البوابةشوربة نباتيةشوربة مكسيكيةشوربة سريعةفوائد الفاصوليا السوداء

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...