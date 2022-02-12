سلطة الكينوا المدخنة والفاصولياء السوداء

اشطف الكينوا جيدًا باستخدام المصفاة لمنع الحبيبات الصغيرة من الانجراف بعيدًا. اترك الماء الزائد يفرغ ثم ضع الكينوا المغسولة في قدر الصلصة

اشطف الكينوا جيدًا باستخدام المصفاة لمنع الحبيبات الصغيرة من الانجراف بعيدًا. اترك الماء الزائد يفرغ ثم ضع الكينوا المغسولة في قدر الصلصة .

اشطف الكينوا جيدًا باستخدام المصفاة لمنع الحبيبات الصغيرة من الانجراف بعيدًا. اترك الماء الزائد يفرغ ثم ضع الكينوا المغسولة في قدر الصلصة .

اشطف الكينوا جيدًا باستخدام المصفاة لمنع الحبيبات الصغيرة من الانجراف بعيدًا. اترك الماء الزائد يفرغ ثم ضع الكينوا المغسولة في قدر الصلصة .

اشطف الكينوا جيدًا باستخدام المصفاة لمنع الحبيبات الصغيرة من الانجراف بعيدًا. اترك الماء الزائد يفرغ ثم ضع الكينوا المغسولة في قدر الصلصة .