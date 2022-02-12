سلطة الكينوا المدخنة والفاصولياء السوداء استمتع بسلطة الكينوا المدخنة والفاصولياء السوداء وحدها كوجبة نباتية أو جنبًا إلى جنب مع اللحم المشوي أو السمك. مليئة بالنكهة واللون والملمس والمغذيات!
سلطة الكينوا المدخنة والفاصولياء السوداء
المكونات:
1 كوب كينوا غير مطبوخة
¼ كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة خل تفاح
½ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
¼ ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/8 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
½ ملعقة صغيرة ملح
الفلفل الأسود الطازج
1 علبة من الفاصوليا السوداء
2 فلفل حلو (يفضل الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي)
2 بصل أخضر
الطريقة:
- اشطف الكينوا جيدًا باستخدام المصفاة لمنع الحبيبات الصغيرة من الانجراف بعيدًا. اترك الماء الزائد يفرغ ثم ضع الكينوا المغسولة في قدر الصلصة.
- أضيفي 1.75 كوب ماء إلى قدر الصلصة مع الكينوا ، وضعي غطاءً فوقه ، واتركيه حتى يغلي على نار عالية. بمجرد أن تصل درجة الغليان ، خففي النار واتركيها تنضج لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة ، أطفئي النار واتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق دون إزالة الغطاء. أخيرًا ، يزغب الكينوا بالشوكة ويترك ليبرد (يمكن وضعه في الثلاجة).
- أثناء طهي الكينوا ، حضري الصلصة. في وعاء صغير ، اخفقي زيت الزيتون والخل والبابريكا المدخنة والكمون ومسحوق الثوم والملح والفلفل الطازج معًا. ضعي الصلصة جانبًا.
- اشطفي الحبة السوداء وجففها. قطعي الفليفلة الحلوة إلى مكعبات ، وقطعي البصل الأخضر إلى شرائح.
- تقلب الفاصولياء والفلفل الحلو والبصل الأخضر والكينوا المبردة في وعاء كبير. نسكب الصلصة على الوجه ونقلب حتى يتجانس كل شيء ويغطى بالصلصة. تذوقي واضبطي الملح إذا لزم الأمر. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل. تأكدي من تقليب السلطة جيدًا قبل التقديم.
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