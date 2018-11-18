أطباق صحية: شوربة الفطر النباتية

شوربة الفطر النباتية

يحتوي هذا الطبق على الفطر، الغني بفيتامين ب 12، وهو طبق نباتي، لا يحتوي على البروتينات الحيوانية.

المكونات:

1 بصلة بيضاء، مقطعة

1 حص ثوم، مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت بذور العنب

1 كوب فطر طازج (بورتبيلوو، شيتاكي، اويستر)، منظفة ومقطعة الى شرائح

1 كوب فطر مجفف (اي نوع مفضل)

1 ضمة زعتر

1/4 كوب حليب اللوز بدون نكهة

1/2 كوب حمص مطبوخ

1 ملعقة صغيرة نكهة المرق

اختياري: ماء

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

للزينة: المزيد من الفطر المقلي بالزيت، الملح والفلفل وجبن الفتا.

الطريقة:

توضع قطع الفطر المجفف في 2 كوب ماء لمدة 10 دقائق.

يسخن الزيت في قدر ويقلى به البصل والثوم حتى يصبح شفافا، ثم يضاف الفطر الطازج.

يقلى الفطر حتى يصبح بنيا، ثم يضاف الفطر المجفف المنقع. ويحرك جيدا.

يترك الفطر ليغلي ويتجانس، ثم يخفض الى حرارة متوسطة.

يضاف الزعتر والمرق المجفف، وحليب اللوز والحمص. ويترك ليغلي لمدة 30 دقيقة على حرارة متوسطة – منخفضة. يترك ليبرد، ثم يخفق بالخلاط الكهربائي ليصبح كريميا، ولينا. يسخن الفطر مرة أخرى، ويضاف الملح والفلفل، ويقدم مع الفطر المقلي وجبن الفتا المفتت.