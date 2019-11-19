شوربة القرع بالكريمة

المكونات:

2 باوند القرع المقطع مكعبات

2 كوب من الدجاج أو مرق الخضار

3 ملاعق كبيرة زيت

1 حص ثوم مفروم

1 كراث مفروم

1 علبة بخر الحليب

¼ ملعقة شاي قرفة

ملح وفلفل

¼ ملعقة شاي فلفل حار

برش البرتقال

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 400. توضع مكعبات القرع مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون؛ تتبل بالملح والفلفل الأسود على ورقة الخبز على صينية. يشوى حتى يصبح القرع طرياً ولونه بني فاتح ، من 25 إلى 30 دقيقة ، مع التحريك مرة أو مرتين.

في الخلاط ، يضاف القرع والمرق. ويهرس.

في وعاء كبير ، تسخن 1 ملعقة كبيرة من الزيت على حرارة متوسطة عالية. يضاف الثوم والكراث. يطبخ لمدة 2-3 دقائق. يضاف خليط القرع المهروس ، والحليب المبخر ، القرفة ، الفلفل الحار. يقلب، يضاف الملح والفلفل حسب الذوق. يطهى لمدة 5 دقائق إضافية أو حتى يسخن.

يقدم مع برش البرتقال والفلفل المطحون الطازج.