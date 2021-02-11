شوربة طماطم السرية

يحتوي حساء الطماطم الدافئ والمريح هذا على مكونين سريين يجعلانه غنيًا ولذيذًا بدون أي منتجات ألبان فهو طبق نباتي 100٪ !

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 حص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

½ ملعقة صغيرة ريحان مجفف

¼ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

¼ ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف

رشة فلفل أحمر مطحون

الفلفل الأسود الطازج

1 علبة صغيرة معجون الطماطم

1ملعقة كبيرة سكر بني

1 1 علبة طماطم مقطعة

2 كوب مرق خضروات

1 علبة من فاصوليا كانيليني

1 ملعقة كبيرة خميرة غذائية

¼ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

الطريقة:

أضف زيت الزيتون والثوم المفروم والأوريغانو والريحان والزعتر وإكليل الجبل والفلفل الأحمر المسحوق وبعض الفلفل الأسود الطازج (حوالي 10 كرنك من مطحنة الفلفل) إلى قدر الحساء. يُطهى ويُحرَّك الأعشاب والزيت على نار متوسطة لمدة دقيقة تقريبًا أو حتى يصبح الثوم طريًا ورائحته.

أضف معجون الطماطم والسكر البني. استمر في التقليب وطهي خليط معجون الطماطم على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق.

تُسكب الطماطم المهروسة ومرق الخضار في القدر ويُحرّك المزيج جيدًا. عندما يبدأ الحساء في التسخين ، أضف علبة من حبوب الكانيليني (مع سائل العلبة) إلى الخلاط وهرسها حتى تصبح ناعمة تمامًا. يُسكب الفاصوليا المصبوبة في الحساء ويُحرّك المزيج مرة أخرى.

ضع غطاءًا على القدر واتركه يغلي ببطء. بمجرد الغليان ، خففي الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة واتركيها تنضج مع التحريك من حين لآخر لمدة 20 دقيقة.

بعد الغليان لمدة 20 دقيقة ، أضيفي الخميرة الغذائية وقلبي حتى تمتزج. تذوق الحساء وأضف الملح حسب الرغبة (حوالي 1/4 ملعقة صغيرة). يقدم ساخنا.

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