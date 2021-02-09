وجبة فطور بالبيض والخضار

إن وجبة الإفطار بالبيض والخضروات هي حلم عشاق الإفطار اللذيذ. فهي سريعة ولذيذة ومليئة بالخضروات الصحية .

المكونات:

½ ملعقة كبيرة زبدة

½ فلفل رومي ، مقطع مكعبات

2 كوب سبانخ

2 بيض كبير

توابل من اختيارك *

6 حبات طماطم عنب ، مقطعة إلى أنصاف

¼ أفوكادو مقطع شرائح)

¼ كوب حمص

رشة ملح وفلفل

الطريقة:

أضيفي الزبدة إلى مقلاة كبيرة غير لاصقة وسخنيها على نار متوسطة. بمجرد الذوبان ، أضيفي مكعبات الفلفل وقلبيه لمدة 1-2 دقيقة. نضيف السبانخ ونقلبها حتى تذبل (حوالي دقيقة واحدة).

ادفعي الخضار إلى الجوانب واكسري البيض في المنتصف. أضيفي التوابل من اختيارك. ضعي المقلاة على نار متوسطة ، وابدئي في تقليب البيض واخلطيه مع الخضار. عندما ينضج البيض، أبعدي المقلاة عن النار.

يُضاف البيض والخضروات المطبوخة إلى وعاء ويوضع فوقها شرائح الطماطم والأفوكادو والحمص ورشة ملح وفلفل. قدميها على الفور.

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