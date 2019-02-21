شوكولاته الكركم الساخن

هل تحب الشوكولاته الساخنة لما لا تجرب خيار أكثر صحة؟ جرب شراب الكاكاو الساخن! يتميز هذا المشروب الذهبي بخصائص مضادة للالتهاب ويمكن الاستمتاع به في غضون 5 دقائق.

المكونات:

1 كوب حليب (250 مل)

1 ½ ملعقة طعام غير محلاة مسحوق الكاكاو

1 ملعقة صغيرة من الكركم الأرض

2ملعقة شاي زيت جوز الهند ، للمساعدة على امتصاص الكركم

رشة من الفلفل الأسود ، للمساعدة على امتصاص الكركم

رشة من الفلفل الحريف

2 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

يصب الحليب في مقلاة. يضاف مسحوق الكاكاو والكركم وزيت جوز الهند. يمزج كل شيء بالخفاقة حتى يمتزج ويغلي.

تطفئ الحرارة ، يضاف القليل من الفلفل الأسود والفلفل الحار ويحرك.

يصب في كوب. يترك حتى يبرد قليلاً قبل إضافة العسل.

يقدم دافئاً.