شوكولاته الكركم الساخن
شوكولاته الكركم الساخن
هل تحب الشوكولاته الساخنة لما لا تجرب خيار أكثر صحة؟ جرب شراب الكاكاو الساخن! يتميز هذا المشروب الذهبي بخصائص مضادة للالتهاب ويمكن الاستمتاع به في غضون 5 دقائق.
المكونات:
1 كوب حليب (250 مل)
1 ½ ملعقة طعام غير محلاة مسحوق الكاكاو
1 ملعقة صغيرة من الكركم الأرض
2ملعقة شاي زيت جوز الهند ، للمساعدة على امتصاص الكركم
رشة من الفلفل الأسود ، للمساعدة على امتصاص الكركم
رشة من الفلفل الحريف
2 ملعقة صغيرة عسل
الطريقة:
يصب الحليب في مقلاة. يضاف مسحوق الكاكاو والكركم وزيت جوز الهند. يمزج كل شيء بالخفاقة حتى يمتزج ويغلي.
تطفئ الحرارة ، يضاف القليل من الفلفل الأسود والفلفل الحار ويحرك.
يصب في كوب. يترك حتى يبرد قليلاً قبل إضافة العسل.
يقدم دافئاً.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12