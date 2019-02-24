ما تفسير الحلم بالتقدم في العمر؟

إن الحلم بعمرك يدل على قلقك من التقدم في السن. قد يمثل أيضا الأسف أو الفشل في مساعيك.

ان تحلم بأنك أكبر سنا مما أنت عليه حقا تعني الحكمة. ربما تحتاج إلى أن تكون أكثر منطقية. بشكل سلبي ، قد يعني ذلك طرقا غير مستقيمة وتفكير صلب.

إن الحلم بأنك أصغر سنا يعني أنك تحتاج إلى أن تكون أكثر هدوءً وأن تكون شاباً في قلبك. عش قليلا!

إذا كنت أحد الوالدين وتحلم بأن طفلك أصغر سنا مما هو عليه بالفعل ، فهذا يعني أنك تتوق إلى الماضي. ربما تشعر أنك لم تعد مهمًا وترغب في العودة إلى فترة كنت بحاجة إليها بشكل أكبر. الوقت يمر بك .