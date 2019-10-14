صابون الهالوين الأسود مع قشر البرتقال واللافندر

وصفة صابون سهلة وممتعة يمكنك صنعها مع أطفالك! واستخدامها طوال الخريف.

المكونات:

1 رطل قاعدة الصابون القابلة للذوبان (استخدام ميزان للقياسات)

1 ملعقة كبيرة من الفحم المنشط

½ أونصة زيت أساسي برتقالي

براعم الخزامى

قشر البرتقال المجفف

صينية للمافن

الطريقة:

يذاب الصابون في الميكروويف على فترات 30 ثانية حتى يذوب تماما. يصب في وعاء

يضاف الفحم المنشط. سوف يتحول الى لون شديد السواد.

أضف الزيت العطري البرتقالي (اترك قاعدة الصابون لتبرد قليلاً قبل إضافة الزيت)

يصب الصابون في الصينية. تحتاج إلى وضع طبقة رقيقة جداً من الفازلين على الصينية أو ترش بالكحول. هذا سيمنع الصابون من الالتصاق بالمقلاة.

ترش براعم الخزامى وقشر البرتقال المجفف فوق الصابون بينما لا يزال سائلاً. اضغط بلطف. أثناء تبريده ، ستلتصق البراعم والقشور بالصابون.

يترك ليجف 12-24 ساعة