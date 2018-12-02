جميلة البوابة: طريقة سهلة لصنع صابون شجرة عيد الميلاد

جميلة البوابة: طريقة سهلة لصنع صابون شجرة عيد الميلاد

المكونات:

10 أوقية زيت زيتون

10 أونصات زيت جوز هند

5 أونصات زبدة كاكاو

5أونصة زيت اللوز الحلو

2 أوقية زبدة مانجو

4.5 أوقية الغسول

12 أوقية تصفية المياه

0.5 أوقية زيت الأرز الأساسية

0.5 أوقية تنوب زيت أساسي

1 ملعقة صغيرة من مسحوق سبيرولينا

الطريقة:

تخلط الزيوت والزبدة في وعاء كبير على درجة حرارة 110 فهرنهايت.

بارتداء معدات السلامة المناسبة ، اخرج الى الخارج وقم بإضافة الغسول إلى الماء مع التقليب حتى يذوب. يترك ليصبح بارد على درجة 110 فهرنهايت.

عندما تصبح الزيوت والمياه في درجات الحرارة المرغوبة ، تصب الماء في الزيت وباستخدام عصا تمزج جيدا

تضاف الزيوت العطرية ويخلط حتى يمتزج.

يرفع ½ كوب من الصابون ويخلط في سبيرولينا. يمزج جيدا.

تصب دفعة من الصابون الرئيس في القالب المبطن. يصب الصابون الأخضر في منتصف الدفعة في خط واحد طويل. يحرك بعود خشبي للحصول على نمط الشجرة.

يوضع جانبا لمدة 24 ساعة. يرفع من القوالب ويقطع ويعالج لمدة 4-6 أسابيع.