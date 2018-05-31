3 وصفات طبيعية لصبغ الشعر

الصبغة الطبيعية للشعر

هل تريدين تجربة ألوان صبغة جديدة ولكنك تخشين التغيير الجذري، لما لا تجربي هذه الوصفات الطبيعية للحصول على لون شعر طبيعي

1.صبغة اللون الداكن:

مناسبة للشعر الفاتح، يمكنك استخدام مثل القهوة والشاي الأسود وأوراق شجرة الكرز.

الطريقة:

اخلطي معايير متساوية منها واطحنيها معًا ثم اعجنيها مع بعض الماء وزيت الزيتون والزبادي وضعيها على شعرك لمدة 30 دقيقة وكرريها مرتين أسبوعيًا لمدة أسبوعين إلى شهر وستلاحظين الفارق.

2. صبغة اللون الفاتح:

مناسبة للشعر الداكن، يمكنك استخدام الليمون وشاي البابونج.

الطريقة:

اخلطي كوبًا من عصير الليمون أو البرتقال مع مطحون شاي البابونج وبضع ملاعق من مغلي البابونج وزيت الزيتون. ضعيها على رأسك واجلسي قليلًا في أشعة الشمس بما لا يقل عن نصف ساعة. كرري العملية مرتين أسبوعيًا لمدة شهر وستلاحظين الفارق.

3. صبغة حمراء:

مناسب لأي لون شعر، يمكنك استخدام مطحون أوراق الكركديه والخبيزة.

الطريقة:

تخلط مع مغلي الكركديه مع 1 ملعقة من زيت الزيتون وضعيها على الشعر لمدة ساعة. كرري العملية 3 مرات أسبوعيًا لمدة شهر.

ملاحظة: قومي بترطيب الشعر وتغذيته حتى لو استعملتي مكونات طبيعية منعا للجفاف والهشاشة.