الشفاه الزرقاء عند الأطفال: الأعراض والتشخيص والعلاج

زرقة الشفاه والاطراف من الاعراض الشائعة لبعض الامراض الباطنية وقد تكون طبيعية

يلاحظ الاهل أحيانا تغيرا في لون شفاه الاطفال من الوردي الفاتح إلى الأرجواني أو الأزرق. وقد يحدث هذا عندما يستيقظ الطفل في الصباح أو عندما يكون نشيطا جدا خلال اليوم. وبطبيعة الحال، فأن تغير لون الشفاه الطبيعي الى أرجواني أو أزرق أمر مقلق للغاية. فالشفاه الزرقاء يمكن أن تكون علامة على الزرقة cyanosis أو مؤشرا لمجموعة متنوعة من الظروف الصحية الأخرى .

ما أسباب تغير لون الشفاه إلى الأزرق ؟

ينبغي أن تكون شفاه الاطفال وردية وناعمة. وفي الحقيقة، يجب ان لا يتحول اي جزء من وجه أو جسم الطفل إلى الأرجواني أو الأزرق. وقد يكون سبب تلون الشفاه مرضا داخليا يتعلق بالتنفس أو الدورة الدموية.

الزرقة cyanosis

هي مؤشر على أن الطفل لا يملك ما يكفي من الأوكسجين في دمه. وفي أغلب الاحيان يمكن أن تسبب الزرقة عيوب خلقية في القلب ويمكن أن تكون أيضا ناجمة عن صدمة إنتانية، ونوبات صرع أو مشاكل في الرئة: مثل الالتهاب الرئوي، والربو أو الخناق . ولكن الزرقة ليست بالضرورة كلها سيئة، فأغلب الأطفال حديثي الولادة والرضع يعانون من زرقة الأطراف والشفاه. وتسمى هذه الزرقة بالزرقة الموضعية، وعادة ما تختفي مع نضوج جهاز الدورة الدموية للطفل .

الزرقة المركزية

الزرقة المركزية هي عندما يتحول وجه الطفل أو جسمه الى اللون الأزرق، ويمكن أن يكون ذلك مؤشرا على مشكلة داخلية أكثر خطورة، ويحتاج الطفل في هذه الحالة الى تشخيص وعلاج من طبيب مختص. وبينما يمكن ان تكون الشفاه الزرقاء احد أعراض الزرقة المركزية، إلا انه في بعض الأحيان يمكن امرا طبيعيا تحول شفاه الطفل الى اللون الازرق، خصوصا عند البكاء، الصراخ أو تناول الطعام. وقد يلاحظ الاهل أيضا أن المنطقة المحيطة بشفاه الطفل الصغير تتحول الى اللون الازرق بعد نوبة الغضب أو عندما القيام بنشاط بدني. في هذه الحالات، يجب ان لا تتحول الشفاه نفسها الى اللون الازرق بل محيط الفم فقط. ويجب ان يكون لسانه وداخل فمه ورديا.

هل هذا الامر طبيعي أو مصدر للقلق ؟

قبل الاجابة على هذا السؤال يجب مراعاة بعض النقاط الهامة والتي قد تكون مؤشرا على مشاكل اكبر:

هل ينمو طفلك ويتطور بشكل طبيعي؟ فقدان الوزن أو عدم زيادة الوزن قد يكون علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة.

هل يعاني طفلك من ثقب في القلب؟ إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك الاتصال بالطبيب في أقرب وقت ممكن .

هل لدى طفلك أي أعراض أخرى ، مثل السعال أو صعوبة في التنفس، تغير مستمر في لون الشفاه ؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن يكون الطفل مصابا بمرض الربو .

هل طفلك غير نشيط ؟ هل يشعر بالتعب بسهولة مقارنة مع الأطفال الآخرين من نفس عمره ؟ إذا كان يشعر بالارهاق مع زرقة في الشفاه فقد يكون هناك مشكلة أكثر خطورة.

لا يشعر بالضعف والنعاس بعد تحول الشفاه الى اللون الازرق ؟ قد يكون هناك مشكلة في التزود بالأوكسجين إلى دماغه وغيرها من الأجهزة الحيوية.

إذا كان هناك أي شك في احد هذه المؤشرات فيجب ان تقومي فورا بفحصه عند طبيب الأطفال لعمل الفحوصات اللازمة.