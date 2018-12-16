كل ما تريدين معرفته عن المكملات الغذائية التي يحتاجها طفلك

استشيري الطبيب المختص حول المكمل الغذائي المناسب لطفلكِ

تعد الفيتامينات والمكملات الغذائية من المنتجات الصيدلانية المهمة لجسم الطفل، إذ يعجز الجسم عن تصنيع العديد منها بشكل تلقائي وكاف لحاجة الجسم على أن لا يتم تجاهل المصادر الغذائية الطبيعية لهذه الفيتامينات بشكل يومي.

من المصادر والمجموعات الغذائية الغنية بالفيتامينات الضرورية لنمو جسم الطفل:

•الحليب ومنتجات الألبان (يفضل قليل الدسم) لمن تقل اعمارهم عن 3 سنوات.

•الفاكهة والخضراوات الخضراء.

•البروتينات الحيوانية والنباتية كالأسماك، واللحم والبيض.

•الحبوب الكاملة.

وبما أن هذه الفيتامينات لا يحتاجها الجسم بكميات كبيرة فقد يُوصي بها أطباء الأطفال في حالات محددة منها:

•الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو فقدان الشهية.

•الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالربو واضطرابات الجهاز الهضمي.

•الأطفال الذين يعانون من فرط النشاط الحركي.

•الأطفال الذين يتبعون عادات سيئة في الأكل كفرط تناول الحلويات، والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

تتعدد الاشكال الصيدلانية لهذه الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناسب مع إمكانية تناول الطفل لها، منها:

•الأقراص القابلة للمضغ والتي يوصى بها للمرحلة العمرية التي لا يستطيع الطفل فيها بلع الكبسولات.

•المواد الغذائية المدعمة بالعناصر المهمة، وغيرها.

نصائح يوصى باتباعها لضمان سلامة استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية:

•استشارة الطبيب حول المكمل الغذائي المناسب للطفل والذي يلبي احتياجاته من العناصر والفيتامينات.

•عدم ترك المكملات والفيتامينات بين متناول أيدي الاطفال لتعدد اشكالها التي تُشابه أشكال الحلويات والسكاكر التي يرغبها الاطفال.

•محاولة استبدال المكمل الغذائي بمصادر غذائية طبيعية قدر الامكان.

•إعلام الطبيب عن جميع الأدوية التي يتناولها الطفل للحد من تعارض التركيبة الدوائية مع امتصاص أي من العناصر والفيتامينات.

•الالتزام بالجرعة التي يحددها الطبيب وعدم تجاوزها للحد من حدوث أية أعراض جانبية.

•يفضل عدم اعطاء الأطفال أي مكمل غذائي قبل بلوغ سن الرابعة 4 سنوات إلا إن أوصى الطبيب بغير ذلك.

فيتامينات رئيسية يحتاجها جسم الطفل:

فيتامين أ:

فوائده: يساعد فيتامين (أ) على نمو الاطفال بشكل جيد والحفاظ على بشرة صحية وضمان سلامة البصر عند الطفل.

المصادر الغذائية: الخضراوات الصفراء، وكبد الخروف والدجاج، والألبان، والجزر، والبقلة المائية، والسبانخ، والبطاطا الحلوة والكرنب.

فيتامين ب:

فوائده: يُسهم فيتامين (ب) في تكوين خلايا الدم الحمراء ويُعد عاملًا مهمًا لعمليات الاستقلاب.

المصادر الغذائية: الكبد، والاسماك، وفول الصويا، والحليب، والبيض والحبوب.

فيتامين ج:

فوائده: يُساعد فيتامين (ج) على تقوية انسجة الجلد والعضلات ويسهم في التئام الجروح وكسور العظام، إضافة الى تأثيره المقاوم للالتهابات.

المصادر الغذائية: الحمضيات، والفراولة، والبندورة، والبطاطا، والبروكلي، والسبانخ، والتوت البري والكيوي.

فيتامين د:

فوائده: يضمن فيتامين (د) سلامة نمو العظام والاسنان ويزيد من معدل امتصاص الكالسيوم.

المصادر الغذائية: زيت السمك، والبيض واشعة الشمس المباشرة.

الحديد:

فوائده: يعتبر الحديد من أهم مكونات الدم والعضلات، ومن يعاني من نقص الحديد تظهر عليه اعراض مثل عدم الارتياح، الاكتئاب، وتكرار الاصابة بالالتهابات وفقر الدم.

المصادر الغذائية : اللحوم الحمراء، والكبد والخضراوات الورقية الخضراء.

الكالسيوم:

فوائده: يُعد الكالسيوم مهماً لصحة العظام والأسنان.

المصادر الغذائية: الحليب، ومنتجات الالبان والخضراوات الورقية.

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