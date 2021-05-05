صحة وحيوية في الصيام مع فيتامينات المضغ الطبيعية rite.

ها نحن في شهر رمضان الكريم، وهو وقت مثالي لتغذية الروح وتعديل السلوك وتهذيب النفس، كما أنه شهر الصيام الذي يصوم فيه المسلمون من الفجر وحتى غروب الشمس، أي ما يفوق 14 ساعة. من الشائع أن يشعر الصائمون ببعض التعب جراء ساعات الصيام الطويلة وعدم حصول الجسم على كفايته من العناصر المغذية مما قد يؤدي إلى الشعور بالصداع والإرهاق. تؤدي العادات الغذائية غير السليمة أيضًا في رمضان إلى مشكلات الهضم والانتفاخ والإمساك وغيرها. هذا هو الوقت المثالي لتناول الفيتامينات التي تحتوي على العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاج إليها الجسم بانتظام ليحصل على الطاقة اللازمة من السحور حتى الإفطار.

فيتامينات rite. هي مكمّلات يومية فائقة الجودة تحتوي على مكونات نباتية في صورة قطع للمضغ، تساعد الجسم في الوصول إلى التوازن والعافية بفعالية وسهولة بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ. فيتامينات المضغ rite. هي الاختيار المثالي في رمضان للحفاظ على الطاقة والحيوية اللازمة للعمل وممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة أثناء الصيام بكفاءة وراحة وذلك من خلال المكونات المغذية التي يحصل عليها الجسم في فترة الإفطار، كما أن مكوناتها الطبيعية النباتية 100% تحفّز على اتباع نمط حياة صحي متوازن أثناء رمضان وما بعده.

تدعم فيتامينات rite. مستويات الطاقة في الجسم وتقوي جهاز المناعة وتضمن عملية هضم منتظمة- يمكنكم البدء في تناول فيتامينات المضغ Energy وSlim –وهي مجموعة البداية- بانتظام في رمضان، وهي تعمل بتناغم معًا لتعويض الفيتامينات التي كان الجسم يحصل عليها من خلال الطعام وذلك لتلبية احتياجات الجسم اليومية ومساعدتكم على تحقيق أهداف الصحة واللياقة وتبني نمط حياة صحي مستمر يكون تناول الفيتامينات جزءًا أساسيًا فيه. هذا كله بالإضافة إلى ما تمنحه للجسم من نشاط وحيوية أثناء الصيام للقيام بأعمالكم اليومية بسهولة ويسر.

قطع المضغ Energy تمنحكم النشاط والطاقة والعناصر الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، وتبدأ في العمل بشكل سريع لتعد اجسامكم إلى استقبال يوم جديد مفعم بالحياة، فهي مبتكرة لتساعد أجسامكم على مقاومة الإرهاق والتعب ويمكن تناولها في وجبة السحور قبل الفجر. تحتوي على مكونات قوية تعزز صحة ومناعة وطاقة الجسم مثل خلاصة الأسيرولا والجنسنج والغوارانا. يمكن مضغ قطع الفيتامينات Slim خلال وجبة الإفطار أو بعد السحور مباشرة حتى يتم هضمها بشكل أفضل، فتعمل على تنقية الجسم وضبط الشهية. تعد هذه الفيتامينات سهلة المضغ أفضل إضافة لأي نظام غذائي حيث أنها مصممة لدعم احتياجات الجسم اليومية بشكل متكامل.



تحتوي فيتامينات rite. بكل أنواعها على ألوان ونكهات طبيعية وهي مصنعة من الفواكه والخضروات والنباتات المختارة والغنية بالعناصر المفيدة للجسم. لا تحتوي قطع المضغ على أي مواد كيميائية أو سكر مضاف. يمكنكم طلب مجموعة البداية في رمضان – Energy وSlim- بسعر 278 درهم إماراتي، وهي تعمل معًا بتناغم لدعم احتياجات الجسم من العناصر المغذية.

يمكنكم شراء فيتامينات المضغ rite. من الموقع الإلكتروني www.myrite.co، وتتوفر خدمة الشحن عبر الإمارات العربية المتحدة بالكامل، لتصل إليكم في خلال يومي عمل من تاريخ الطلب.

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