6 نصائح للحفاظ على صحتك في عيد الأضحى

حافظي على مواعيدك المحددة في تناول الطعام

إن فترة عيد الأضحى تتميز بقصرها وتنتهي سريعاً ويعود الوضع لما كان عليه لذا لا تخسري رشاقتك في هذه الفترة لأنك ستعانين لتعودي لطبيعتك، ومعروف في فترة الأعياد تكثر الزيارات العائلية وما يترتب عليها الضيافة التي يطغى عليها الحلويات والعصائر والموائد الغنية والمشبعة بالدهون ، وهذا كفيل بزيادة وزنك بشكل كبير، ولكننا وجدنا لك سيدتي بعض النصائح التي تساعدك على المحافظة على رشاقتتك في تلك الفترة، ومن هذه النصائح:

1- تجنبي عزيزتي الإسراف في الطعام.

2- حافظي على مواعيدك المحددة في تناول الطعام.

3- مارسي رياضتك المفضلة لتحرقي ما تراكم في جسمك من شحوم وهون.

4- اشربي الكثير من الماء بدلاً من العناصر الغنية بالسكريات.

5- لا تلبي دعوة للطعام وانت جائعة بل حافظي على انتظام مواعيد طعامك وحجمها أيضاً.

6- تذكري جيداً أن هذه الفرة قصيرة جداً وستعودين لما كنت عليه لذا لا تخسري رشاقتك في ظرف يومين .

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