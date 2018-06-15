أطباق احتفالية: صدور الدجاج المشوية مع الخضار

صدور الدجاج المشوية

المقادير:

1 كيلو صدور دجاج

3 ملعقة كبيرة زبدة لينة

1 ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف

1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

1 ملعقة كبيرة روز ماري مجفف

1ملعقة كبيرة بصل مجفف

1 ملعقة كبيرة شطة مجروشة

1 ملعقة كبيرة بابريكا (فلفل حلو)

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

الطريقة:

ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن، سخني الفرن إلى درجة حرارة ٢٠٠م.

أحضري صينية الفرن، ضعي فيها قطعة من ورق الألمنيوم، ضعي الصينية في الفرن.

أحضري السيخ الخاص بشوي الدجاج الموجود في الفرن.

في طبق عميق ضعي الزبدة، الأوريجانو، الريحان، الروزماري، البصل، الشطة، البابريكا، الملح، الفلفل، الكركم والكمون، و بأطراف أصابعك قلبي الزبدة مع البهارات لتختلط.

وزعي خليط الزبدة و البهارات على الدجاج مع الدعك بقوة ليتغطى الدجاج بالبهارات، و بأطراف أصابعك حاولي توزيع البهارات بين الجلد و اللحم على صدر الدجاج.

ضعي الدجاج في سيخ الشوي الخاص لشوي الدجاج و ثبتيها جيداً.

يشوى الدجاج لمدة ٩٠ دقيقة إلى أن ينضج تماماً و يصبح لونه ذهبياً و شهياً.